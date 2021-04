Mann pågrepet etter voldsepisode i Hønefoss

Politiet pågrep natt til torsdag en 18 år gammel mann som er mistenkt for å ha stått bak en voldsepisode i sentrum av Hønefoss.

Det var ved 21-tiden onsdag kveld at politiet fikk melding om en voldssak i sentrum av Hønefoss. Politiet opplyser om at det var et vitne som tipset dem om hendelsen.

En mann i 30-årene fra Oslo var utsatt for vold og ble kjørt til sykehus for skadene.

– En mann er slått. Han er på sykehuset, men han var bevisst da nødetatene kom til stedet, sier operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Ottar Steinstø til TV 2.

Ifølge operasjonslederen skal det dreie seg om fysisk vold, og politiet mistenker ikke bruk av våpen.

– Det er veldig uklart hva som har skjedd. Hele settingen er veldig uklar, forklarer Steinstø.

Klokken 23.40 ble en 18 år gammel mann fra Hønefoss pågrepet i forbindelse med saken.

– Vår patrulje på stedet brukte mye tid på å finne ut av dette i etterkant av at den skadde var kjørt til sykehus, sier han.

«Flere etterforskningsskritt gjenstår. Vi vet ikke hvilken relasjon de to har ennå», skriver politiet.

– Avhør i saken vil gjennomføres i løpet av morgendagen og vi begynner med han som er pågrepet, sier operajsonelderen.