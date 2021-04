Biden med historisk tale

Natt til torsdag trappet Joe Biden – for første gang som president – opp på podiet i Kongressen.

President Joe Biden la frem planene for en omfattende økonomisk krisepakke på over 1.800 milliarder dollar.

Pengene skal blant annet gå til familier som er rammet av pandemien og utdanningssektoren.

Annonseringen kom fra talerstolen i Kongressen der Bidens noe utsatte første tale for Kongressen fant sted natt til torsdag norsk tid.

Vanligvis er det storslåtte rammer rundt det, med et typisk publikum på 1.600 mennesker – medlemmer av Kongressen, embetsfolk og gjester.

Nasjonalgarden holdt vakt i og utenfor Kongressen, noe de har gjort siden stormingen av Kongressen 6. januar.

Skapte historie

Biden startet med å gjøre det ingen president noen gang har gjort før ham, nemlig å takke den kvinnelige speakeren i Kongressen, Nancy Pelosi og den kvinnelige visepresidenten, Kamala Harris.

– Aldri før har en president sagt de ordene fra dette podiet. Det var på tide, sa presidenten.

Det er første gang at to kvinner har stått på scenen samtidig under disse talene.

Biden argumentere så for hvordan man har gjenopprettet troen på demokratiet.

– Nå, etter bare hundre dager, kan jeg komme med følgende rapport til nasjonen: USA er oppe og står igjen. Landet gjør utfordringer til sjanser, kriser til muligheter og styrker seg på tilbakeskrittene man har tatt tidligere, sa Biden.

– Arvet en nasjon i krise

Det er ingen hemmelighet at de første hundre dagene til Biden i Det hvite hus har blitt preget stort av koronavirus og håndteringen av pandemien.

– Tusen takk for hjelpen alle sammen. Vi styrer landet med deres hjelp, med alles hjelp. Vi styrer alle tilgjengelige ressurser, sa han fra talerstolen.

– Det er hundre dager siden jeg avla eden og arvet en nasjon som var i krise. Den verste pandemien på århundrer, den verste økonomiske krisen siden den store depresjonen og det verste angrepet på vårt demokrati siden borgerkrigen, sa presidenten.

Oppfordret folk til å ta vaksine

Et annen talepunkt Biden var snar å komme inn på, var vaksinering. Presidenten sa så at at målet om å få satt 100 millioner vaksinedoser i amerikanske armer på 100 dager var knust.

Biden kunne fortelle at det er skaffet til veie 220 millioner vaksinedoser i løpet av denne perioden.

– Vi setter i verk alle tilgjengelige føderale ressurser. Vi har forsynt 40.000 apotek og over 700 lokale helsesentre med vaksiner. De har muligheten til å nå de som er aller fattigst, sa Biden.

Han oppfordret så alle amerikanere til å registrere seg, slik at de står i kø for å bli innkalt for å få vaksine.

– Alle som er eldre enn 16 år, kan nå registrere seg for å få vaksine. Det kan gjøres med en eneste gang. Gå og få vaksine Amerika. De er tilgjengelig og du kan registrere deg med en gang, sa presidenten.

Skal investere i USA

Presidenten sa også at det å bruke amerikanske skattepenger på å kjøpe amerikanske produkter i tiden fremover vil være en prioritet.

– Alle investeringer i The Amercan Job Plan vil styres etter ett enkelt prinsipp: kjøp amerikansk, kjøp amerikansk, sa Biden.

The American Job Plan er Biden-administrasjonens investeringsplan, som har til hensikt å skape arbeidsplasser, bygge opp infrastruktur i USA og styrke konkurransekraften til landet i forhold til Kina.

Saken oppdateres.