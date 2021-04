Brasil hevder å ha funnet levende virus i Sputnik-vaksiner

Brasilianske helsemyndigheter opplyser at de har funnet levende forkjølelsesvirus i flere forsendelser av den russiske Sputnik V-koronavaksinen.

Brasil har derfor innført importforbud, opplyser legemiddeltilsynet Anvisa.

Det russiske instituttet Gamaleja, som har utviklet vaksinen, avviser saken.

– Uttalelsene jeg har lest i pressen har ikke noe å gjøre med virkeligheten, sier Gamalejas nestleder Denis Logunov.

Men uavhengige forskere støtter Anvisas undersøkelser. Riktig nok dreier det seg om et forkjølelsesvirus, noe som for folk flest ikke vil utgjøre noen fare, men for folk med nedsatt immunforsvar kan bivirkningene bli større, mener virolog Angela Rasmussen.

Hun mener det kan dreie seg om et kvalitetskontroll-relatert problem. Det gjør også kjemiker Derek Lowe som i et blogginnlegg i Science Magazine skriver at man må se nærmere på både produksjons- og kvalitetskontrollprosessen. Han mener Gamalejas svar ikke er godt nok.

– Stå fram og oppfør dere som en ansvarlig legemiddelutvikler ved å håndtere saken direkte og åpent, og finn en løsning, skriver Lowe.

