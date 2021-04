Spania ønsker turistene velkommen i sommer, men på én betingelse

Spanias utenriksminister, Fernando Valdés har sagt at ved hjelp av koronapass ser han for seg at landet kan åpne opp for turisme i juni.

Han deltok på et toppmøte i verdens reise- og turismeforening som ble avholdt i Mexico onsdag.

– At turister kan fremvise bevis på at de er vaksinert, har testet negativt eller nylig har blitt frisk av koronavirussykdom – vil være grunnleggende for de reisendes sikkerhet, sa Valdés ifølge The Guardian.

Spania vil delta i et pilotprosjekt for en digital koronapassordning i mai. Det mener utenriksminister gjør dem rustet for å være klar for å ta imot turister i juni.

TURISTNØKKEL: Slik kan et mulig digitalt koronapass se ut. Illustrasjonsbilde: Dado Ruvic / Reuters / NTB

Er ingen «tryllestav»

Valdés sa også at den digitale koronapass-ordningen og Spanias vaksinasjonstempo representerer skille sammenlignet situasjonen i fjor sommer.

Han påpekte deretter at det nye koronapasset ikke vil være noe form for «tryllestav», som løser alle problemer.

Ifølge en beregning banken Caixa gjorde i 2017 står turisme for om lag 17 prosent av Spanias brutto nasjonalprodukt, så man kan trygt slå fast at turistene er veldig viktig landets næringsliv og arbeidsplasser.

Og 2020 markerte seg som det verste året for den spanske turistnæringen på 50 år. Fra 2019 til 2020 falt turistomsetningen i Spania med over 660 milliarder kroner.

Siden pandemien begynte å bre om seg har det blitt registrert over 3,5 millioner smittetilfeller og over 77.000 koronadødsfall i Spania, ifølge Worldometers.

Onsdag kunne spanske helsemyndigheter melde om 8.665 nye smittetilfeller siste døgn og 88 nye koronadødsfall.

VAKSINERING: Alle i aldersgruppen 80 år og oppover har fått første vaksinedose i Spania, 77 prosent av dem er fullvaksinert. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

Vaksinerer for fullt

Vaksinetall den spanske avisen El Pais har fått tilgang til viser at mer enn 11 millioner vaksinedoser har blitt satt siden de ble godkjent i desember i fjor.

Avisen skriver at 23 prosent av den spanske befolkningen har mottatt en dose med vaksine, mens 8,5 prosent av befolkningen er fullvaksinert.

– Vaksinerings-hastigheten samsvarer endelig med de behovene som er under en pandemi. helsesystemet har fungert veldig bra, fagfolk har stått i spissen og vi trengte bare tilgang på vaksiner, sier president i den spanske vaksineforeningen, Amós García til El Pais.

Regjeringen i Spania har som målsetting at 70 prosent av landets befolkning skal være vaksinert innen sommeren er over.