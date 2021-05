Da han var ute på byen med lagkameratene, var det alltid ett tema han ble spurt om

Vidar Nisja smiler når han forteller om et av sine aller beste minner på fotballbanen.

– Det var liksom en guttedrøm som gikk i oppfyllelse. Jeg husker at selv om vi alle gikk skuffet i garderoben, så var det en «energiboost» inn mot det å få spille enda mer, og for å jobbe enda hardere gjennom den kommende vinteren. Det er et minne som sitter godt i, sier Vidar Nisja til TV 2.

– Uwe Rösler tenkte kanskje at han ikke hadde mer å tape, for jeg kom inn sånn cirka 20 minutter før slutt Vidar Nisja

Han tar oss med tilbake til 28. oktober 2007. I juli det året hadde han forlatt Bryne til fordel for Viking, etter at han ikke hadde blitt enig med Bryne om en ny kontrakt, klubben han signerte for som 17-åring i 2004.

Midtbanespilleren hadde fått lite spilletid i starten av sin Viking-karriere. Nå var han tatt med i kamptroppen til storkampen mot Brann.

Selv om Brann allerede var seriemester, var publikumsinteressen helt enorm. Kampstart måtte utsettes på grunn av den voldsomme publikumstilstrømningen. 17824 betalende tilskuere var innenfor portene.

Den da 21 år gamle Viking-debutanten Nisja kom inn for André Danielsen i det 68. minutt.

– Brann ledet 4-0, og vår trener Uwe Rösler tenkte kanskje at han ikke hadde mer å tape, for jeg kom inn sånn cirka 20 minutter før slutt. Etter det reduserte vi til 1-4. Så scoret jeg 2-4-målet for oss. Det å kunne stilne 18.000 galne bergensere på tribunen i noen sekunder fordi jeg hadde scoret, er noe jeg alltid vil huske, selv om vi tapte 2-5 til slutt, oppsummerer han – og smiler fremdeles like bredt.

Se hvordan Nisja scoret foran fulle hus på Brann Stadion:

Viste til Paulus

Scoringen mot Brann ga Vidar Nisja akkurat den dosen selvtillit og troen på seg selv han trengte for å etablere seg på Vikings A-lag de kommende årene. Fra sin midtbaneposisjon ble Nisja toppscorer i Viking både i 2012 (sju mål) og i 2014 (ni mål).

I 2012 ble han også kåret til «Årets Viking-spiller». Han fikk mengder med spilletid under store trenernavn som Uwe Rösler, Åge Hareide og Kjell Jonevret.

Da den mangeårige Viking-spilleren fikk beskjed om at han fritt kunne finne seg en ny klubb etter 2015-sesongen, hadde han fått med seg 305 kamper og 55 scoringer for laget fra Stavanger.

Avskjeden markerte han på følgende måte på Vikings hjemmeside:

«Helt til slutt vil jeg bare minne om at selv om det ikke har blitt mange medaljer i mine snart ni år som vikingspiller, så kan den viktigste seierskransen ikke vinnes på noe idrettsanlegg i hele verden. Derfor vil jeg avslutte med Paulus sine ord til filipperne:

“Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seierskransen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.” (Filipperne 3, 13-14.)»

I KIRKEN: Vidar Nisja inne i Frøyland og Orstad Kirke. Foto: Sturla Johannessen, TV 2

Åpen om sin kristne tro

Det var ikke tilfeldig at Nisja tok farvel med Viking med et bibelvers. Gjennom hele sin fotballkarriere var han åpen om sin kristne tro.

– Du kan vinne mye på fotballbanen, men alt i alt er det ikke det aller viktigste i livet Vidar Nisja

– Jeg har gjort det jeg føler har vært naturlig for meg. De fleste gangene jeg har snakket om det, er det stort sett media som har spurt, med unntak om den gangen jeg skrev avskjedsbrevet, poengterer Nisja når TV 2 møter ham i Frøyland og Orstad kirke, kirken han giftet seg med sin kone Marta i 2011, og som er hjemstedet til menigheten han tilhører og er aktiv i.

Nisja setter seg godt til rette i stolen foran alteret i kirken, og fortsetter:

– Det avskjedsbrevet ble en naturlig oppsummering om meg som person. Du kan vinne mye på fotballbanen, men alt i alt er det ikke det aller viktigste i livet, konstaterer jærbuen.

– Hva gir troen deg?

– Den har gitt meg tilhørighet og gitt meg en tro på hvorfor jeg finnes. Hvorfor jeg går rundt på jorden sammen med sju milliarder andre, og hva meningen med livet er. Så gir det meg en trygghet å gå i kirken og huskirken, svarer han.

Se intervju med Nisja fra tiden i Viking:

Tok opp temaet ute på byen

At Nisja var åpen om sin kristne tro og er avholdsmann, hindret ham ikke i å bli med sine lagkamerater og venner en tur på byen for å feire en seier, eller andre sosiale aktiviteter med laget. Snarere tvert imot

Men da de andre fikk litt innabords, var det alltid et tema han ble spurt om.

– Når folk får litt innabords, så snakker de om de fleste ting, også tro. For min del var det viktig å være en del av laget, og ikke stenge noen andre ute fordi de hadde et annet livssyn. Lagkamerater er kamerater, og jeg var med på festene, selv om jeg ikke drikker alkohol selv. Jeg var ofte den som gikk sist hjem, og har vært «taxi» mange ganger og svingt mange hjemom og passet på at de kom seg trygt hjem, ler han, og slår fast:

– Når folk får litt innabords, så snakker de om de fleste ting, også tro Vidar Nisja

– Det var naturlig for meg å være en del av gjengen. Selv om andre drakk alkohol, har jeg tatt meg en cola eller pepsi og kost meg like masse.

– Var det mange som la opp til en diskusjon om religion, eller tror du det handler mest om nysgjerrighet?

– Jeg tror det handler mest om nysgjerrighet, men det er alltid noen som vil diskutere. Jeg ble kontaktet av andre folk på byen som kom bort til meg og ville drøse med åpningsreplikken «du er kristen» og sånne ting. Samtidig var det mange som åpnet seg opp både om undring og ting som var vanskelige for dem. Det er samtaler jeg har satt pris på, svarer han.

I fotballmiljøet og idretten generelt er det mange som tilhører ulike religioner, men som ikke har vært like åpne om sin trosretning som det Nisja har vært.

– Det handler nok om de kan føle de blir satt i en bås. De føler kanskje at andre mener at «han er kristen og han er muslim, og de tenker sånn og sånn», billedlegger spilleren som tidligere ble omtalt som «ryggraden» i Viking.

– For min del har det bare blitt en naturlig del, og det er ikke noe jeg har forsøkt å pushe på andre eller prakke på dem. Men hvis det er folk som lurer, så har jeg vært åpen om det og prøvd å svare så godt jeg kan, selv om jeg ikke alltid har hatt alle svarene, som i alle de store spørsmålene i livet. «Jeg vet ikke», det er et svar det og, sier han.

ÅPEN: Vidar Nisja sammen med konen Marta og barna Bård og Kari. Foto: PRIVAT

Åpen om adopsjonsprosessen

Etter sine nesten ni år i Viking, skrev Nisja under for Sandnes Ulf i 2016, hvor han avsluttet karrieren som 32-åring i 2018.

Året før ble det kjent at han stod over kvalifiseringskampen til Eliteserien mot Ranheim for å hente adopsjonsbarn i Taiwan sammen med sin kone Marta.

Barna, Bård og Kari, er nå henholdsvis fire og fem år gamle.

– Er man åpen om et tema, så er det ekstremt mange som har det akkurat likt Vidar Nisja

Akkurat som med sin trosretning, valgte den tidligere fotballspilleren å være åpen om adopsjonsprosessen.

– Vi var åpne om dette med at vi prøvde å få barn selv først, og så funket ikke det. Man merker at når man er åpen om et tema, så er det ekstremt mange som har det akkurat likt, påpeker Vigrestad-karen.

– Mange har kommet bort som har lyst til å adoptere, og spurt oss prosessen og lignende. Vi har også vært med noen andre par i deres prosess og bidratt med våre erfaringer med det å reise til for eksempel Taiwan. Det har vært veldig kjekt, legger han til.

Se TV 2s reportasje om Nisjas adopsjonsprosess fra 2018:

Bidrar med andakt

Nisja jobber nå som personalkonsulent i Agder & Rogaland Heimevernsdistrikt - HV-08. På fritiden reiser han rundt til ulike forsamlingshus og kirker i distriktet.

– Ja, det hender jeg blir spurt om å bidra med andakt eller kanskje sitte på scenen for en spørsmålsrunde. Da prater jeg om fotball og tro, og hvordan kombinere trosdelen med fotballdelen, sier den tidligere Bryne, Viking -og Sandnes Ulf-spilleren som er oppvokst på Vigrestad på Jæren.

Han forteller engasjert videre:

– Det er jo ting som egentlig er viklet sammen, og som har fulgt hverandre gjennom hele karrieren min. Jeg har også tatt opp dette med adopsjon, og da har folk kommet med sin historie om at de har prøvd å få barn i så og så mange år, og nå vurderer adopsjon. Jeg tror det er godt for folk å høre historier som de kjenner seg igjen i. Det tenker jeg gjelder uansett hvilke tema jeg er åpen om. Det er alltid noen som kjenner seg igjen, og har kjent på de samme følelsene som jeg har gjort, erkjenner Nisja.

– Hva mener du er de beste verdiene man kan ta med seg fra kristendommen?

– Først og fremst kjærlighet og nestekjærlighet, tenker jeg. Det å ta vare på de rundt deg. Jeg tenker jo at Jesus er kjærlighet, og jeg har gjennom mine personlige møter kjent på en kraft og en veiledning om hva jeg skal gjøre, svarer Nisja.

HOLDER ANDAKT: Vidar Nisja i Frøyland og Orstad Kirke. Foto: Sturla Johannessen, TV 2.

Vurderte å bli misjonær som 19-åring

Jærbuen medgir at han selv har vært usikker på hvordan han skulle takle den sterke troen. Som 19-åring vurderte han å kutte ut fotballen til fordel for en tilværelse som misjonær i Afrika.

– Jeg hadde da en personlig opplevelse som sa det er lov å være kristen, og fortsette i fotballsporet Vidar Nisja

– Jeg hadde en periode der jeg var veldig usikker på dette med tro, og tenkte at jeg for å nå mest mulig folk egentlig burde reise til Afrika for å bli misjonær. Problemet var at jeg ikke hadde lyst, jeg ville spille fotball, innrømmer 34-åringen.

Valget falt på fotballen etter det han beskriver som en «personlig opplevelse». Etter 16 år på toppnivå fikk Nisja med seg 73 kamper og fem mål for Bryne, 305 kamper og 55 mål for Viking, og 61 kamper og fem mål for Sandnes Ulf i norsk toppfotball. I tillegg ble det elleve kamper og tre mål for U19-landslaget, og elleve kamper og ett mål for Norges U21-landslag.

– Jeg hadde da en personlig opplevelse som sa det er lov å være kristen, og fortsette i fotballsporet. Jeg er født med de gavene av en grunn. Alle trenger ikke å reise til Afrika for å bli misjonærer, noen kan være fotballspillere og noen kan ha andre jobber og bidra med det samme, konstaterer Vidar Nisja.