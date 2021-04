Covid-19-pandemien begynner forhåpentligvis så smått å slippe taket. Våren er i full anmarsj – og sola skinner. Livet ser ikke så verst ut, plutselig.

Men for mange av oss, blir det heller ikke i år noen utenlandsferie. Og en mer eller mindre samlet nasjon er grundig å bli lei av å sitte hjemme, være usosiale og lese om nyheter om smitteutvikling og bieffekten av forskjellige vaksiner.

Kanskje er det derfor Trackday merker en betydelig økning i pågangen på sine arrangement med bil. I over 20 år har de blant annet kunnet tilby kjøring av superbiler, sportsbiler og klassiske biler på ulike baner, drive outs og på flystripe.

Se innslaget på God Morgen, Norge i videovinduet øverst i saken – der du også får høre lyden av Ferrari F8 Tributo.

Realisere en bildrøm

– Vi har tilbudt folk i mange år å kjøpe kjøreopplevelser med drømmebiler, forteller daglig leder for Trackday, Alexander Mørk.

Konseptet handler om at det skal bli mulig for menn og kvinner å realisere enn bildrøm – uten at det kreves enorme summer.

Til opptaket med God Morgen, Norge, har Mørk med seg to eksempler på bilene de har i stallen sin: Ferrari F8 Tributo og McLaren 570 S Spyder.

Hans-Erik kjørte McLaren på Rudskogen: – Helt sinnsykt!

Det er mange i Norge som drømmer om å kjøre eksotiske superbiler – som Ferrari F8 Tributo (t.h.) og McLaren 570 S Spyder.

18 til 80 år

Det er biler som fort koster 3-4 millioner kroner, kan akselerere fra 0-100 km/t på rundt 3 sekunder – og har en toppfart som plasserer seg langt nord for 300 km/t.

Så kan en selvsagt si at en slik bil er meningsløs på norske veier. Men på bane eller en flystripe er det faktisk mulig å virkelig få kjenne på hvilke krefter disse råskinnene har å by på.

Alt fra sylferske 18-åringer til 80-åringer har kjørt Trackday-biler – alltid med en instruktør med i bilen, som gir kjøretips.

Se hva du kan leke deg med i sommer

Slik ser det ut bak rattet i en McLaren 570 S Spyder.

40-50-åringene "verst"

– Er det ikke skummelt å slippe til en 18-åring i en slik bil?

– Jo, det kan du godt si. Men for oss er ofte de unge flinke. For de er veldig ydmyke og hører på hva vi sier. Det er nok verre med "gutta", de som er 40—50 og har kjørt mye bil før. De er det absolutt vanskelig å holde igjen. Men det er en del av gamet, og det må vi ta på en fin måte, sier Mørk.

De har arrangementer på blant annet Rudskogen Motorsenter, Gardermoen Raceway og de nye banene i Sokndal og Vinstra.

– Du kan gå personlig konkurs på et øyeblikk

Kjøper bil for feriepengene

Men det er ikke bare det å kjøpe seg en bilopplevelse som blir mer og mer populært. Markedet for entusiastbiler er hett.

– Og det trenger ikke å være biler til 3-4 millioner kroner. Det kan være en morsom hobbybil til 200.000 kroner. Miljøet for bil i Norge er kjempestort. Mye større enn mange kanskje tror, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Så sommeren 2021 blir kanskje ikke så verst, selv om det blir "hjemmeferie"?

Verdens villeste racerbane: Vi filmet én runde – på den var det TRE krasj!

Video: Her kan du prøve deg som racersjåfør:

Se opp – her er en ny Tesla-killer