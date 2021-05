«Snabba Cash» kunne endt annerledes

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespilleren bak «Salim», Alexander Abdallah (28), røper at Netflix ønsket å spille inn et alternativ til den pirrende sluttscenen. OBS: Inneholder spoiler

Alexander Abdallah har trollbundet hele Skandinavia med sin rolle som «Salim» i Netflix-suksessen «Snabba Cash».

I virkeligheten er han langt fra en «badboy». I et intervju med God kveld Norge forteller han om ulikhetene mellom han og «Salim»:

– Jeg går ikke rundt og skyter folk, og jeg er ikke så kriminell av meg. Jeg er ikke så «macho» - jeg ser på meg selv som skjør og litt feminin. Jeg omfavner min egen feminitet, sier han.

Han påpeker likevel at han og «Salim» deler trekk som følsomhet og angst.

Ble påvirket av at «Salim» ikke hadde det bra

Abdallah forteller at fordi karakteren han spilte gikk igjennom noe kjipt, opplevdes det også kjipt for ham.

I den siste av de seks episodene er det en scene der flere av karakterene står på kne i skogen og risikerer å bli skutt. Konflikten som skal løses er å komme til bunns i hvem som har tystet på en større narkotikaleveranse tidligere i hendelsesforløpet. Det hele ender med at «Salim» blir skutt og drept.

– Skogsscenen var utmattende. Den ville man virkelig at skulle bli perfekt. Alle var veldig stille på forhånd. Vi hadde det ikke gøy. Alle ville gjøre det bra - vi ville nå følelser som ikke fantes i noen av de andre scenene.

Netflix ville endre slutten

Abdallah synes det er trist at karakteren «Salim» er død.

– Men man kan gi meg noe av skylda for det, innrømmer han.

28-åringen forteller at mens de holdt på å spille inn skogsscenen fikk de en telefon fra Netflix. De ville at de skulle spille en versjon av scenen der «Salim» ble skutt i brystet og overlevde.

– Men jeg sa nei og regissøren sa nei. Vi hadde jobbet i fem-seks måneder frem til hans død, jeg ville ikke bare endre hele den greia helt spontant. Da måtte man ha diskutert det mye lenger. Så vi sa klart ifra at «han skal dø i dag, sånn er det bare».

Serien har hatt enorm suksess, noe som vanligvis trigger en oppfølger. Men en sesong uten «Salim» kan bli vanskelig.

– Jeg tror Netflix angrer som faen på at de ikke sto på sitt, sier Abadallah.

Fant ikke kjemien med «Leya» i castingen

Abdallah forteller at han og Evin Ahmad, som spiller «Leya» som «Salim» blir forelsket i, var bekjente fra før av.

– Det morsomme er at når vi gjorde castingen fant vi ikke kjemien i det hele tatt. Vi ringte agenten vår og sa at vi ikke klikket, men regissøren sa at vi kom til å finne ut av det, og det gjorde vi.

Han forteller at selv om hans verden skulle være «gangsterverden» og hennes skulle være entreprenørskap, så var det kjærlighetshistorien som var den største prioriteten for dem begge.

– Det viktige var kjærlighetshistorien, det var det som holdt alt oppe. Det er oss man vil heie på, sier han.

– Jeg er ikke en klassisk hvit Leonardo Dicaprio

28-åringen legger ikke skjul på at han har fått mye oppmerksomhet etter rollen i Snabba Cash. På spørsmål om han er singel, bekrefter han det, men røper samtidig at han ikke befinner seg på datingappen «Tinder».

– Jeg trenger ikke det. Innboksen min på Instagram er full. Det er min Tinder, spøker han.

Han synes det er gøy å få spille rollen som «kjekkas».

– Det er dritgøy. Det er gøy fordi jeg ikke ser ut som en klassisk hvit Leonardo Dicaprio. Det er fint at vi også kan få være pene, sier han.

Før han han figurerte som «Salim» i Snabba Cash, hadde han knappe 2000 følgere på Instagram. Nå nærmer han seg 60 000 - noe som reflekterer skuespillerens plutselige popularitet.

Lite kjennskap til det kriminelle miljøet

På spørsmål om hvor mye han visste om det kriminelle miljøet i Stockholm svarer han at han vokste opp i et slikt område, men at han aldri har vært en del av det.

– Men jeg har jo sett det. Vært nysgjerrig og på en måte stått på utsiden og sett på.

I tillegg hører han på hiphop, en musikksjanger som skildrer et slikt miljø. Da han fikk rollen som «Salim», måtte han likevel gjøre en hel del research:

– Jeg pratet med flere kriminelle og flere avhoppere. Jeg lærte meg veldig mye. Vi bruker jo veldig mye «slang», så det måtte jeg oppdatere meg på, sier han.

– Våpen ikke min greie

Våpen blir hyppig brukt gjennom hele serien. Abdallah forteller at han aldri hadde brukt våpen tidligere.

– Første gang jeg skulle skyte så sto jeg og var kjemperedd. Da jeg skjøt et skudd, så hoppet jeg til fordi jeg ble så redd.

Han forteller at våpen ikke var hans greie, men at det var gøy med scenen fra episode 5 der de løp rundt og skjøt på hverandre.

– Vi har jo alle vokst opp med actionfilmer.

Alle våpen var ekte, og han forteller om et stort sikkerhetsnett for å sørge for at ingen våpen kom på avveie, eller at ulykker skulle skje.