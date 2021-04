Om et tilbud viser seg å være for godt til å være sant – ja, så er det ofte nettopp det.

Det kan Brooms bilekspert Benny Christensen skrive under på. Ikke bare det. Han kan sette to store streker under svaret også.

Nesten daglig gir han usikre bilkjøpere gode, saklige og velfunderte råd for å lose dem forbi mange av fallgruvene et bilkjøp kan bestå av. Enten det er snakk om ny eller brukt bil.

Men nå kan han avsløre at han ikke alltid har vært like gjennomtenkt i bilkjøpene sine selv. Særlig én historie har han ikke delt med så mange – før nå.

Og når han endelig letter på sløret i episode 7 av BroomPodden, er det en lett rødmende bilekspert som forteller.

Fikk overtenning

– Dette var første halvdel av 80-tallet. Jeg bodde på Lillehammer og var ung, uerfaren og veldig interessert i biler. Jeg kjørte den gang en ganske fin Volvo 144, som var betydelig påkostet med Pioneer-stereo, kromfelger med Pirelli-dekk, ny lakk og trimmet motor. Det var liksom sånn det skulle være. Jeg hadde hatt denne bilen et drøyt års tid og var halvveis på utkikk etter noe annet og tøffere …

– Og så dukket nettopp det opp?

– Jepp. Og med overtenning, kan man kanskje si …

– Jeg aner ikke hvor han kom fra. Plutselig var han bare der, i kompisgjengen vår. La oss kalle han «Paul». Noen år eldre enn oss andre. Blid, trivelig og morsom. Dessuten var han soldat i Frelsesarmeen. Litt spesielt yrke, kanskje. Men bilen han kjørte var kul. En hvit Opel Manta, med brede Ally Cat-felger, stylet med bakrute-sjalusi og alt som hørte med den gangen. Tøff som rakker'n for en 19-åring.

Byttet biler

Etter hvert viste det seg at "Paul" var interessert i Volvoen til Benny. Dermed skjedde ting brått. De byttet bil. Paul fikk Volvoen, Benny overtok Mantaen.

Sistnevnte var noen år nyere, hadde lavere kilometerstand og var klart tøffere enn Volvoen. Men de to ble enige om å bytte likt. Altså ikke noe mellomlegg.

– Jeg kan huske at jeg nesten hadde litt dårlig samvittighet. Følte litt på at jeg nesten hadde lurt «Paul» litt. På den annen side det var hans forslag. Jeg var utrolig stolt av Opelen. Den fikk mye oppmerksomhet på rånestripa gjennom Storgata på Lillehammer, før den ble gågate.

Etter den søte kløe

– Men så skjedde det noe..?

– He, he … Ja, hvor lenge var Adam i Paradis? For mitt vedkommende varte det et par–tre uker.

En kompis som jobbet i forsikringsbransjen skulle hjelpe med forsikringen av Mantaen, og oppdager da noen ugler i mosen. Heftelser. Mye heftelser ... Og som kjent: De følger bilen. Overtar du en bil med heftelser, overtar du også heftelsene. Det hadde ikke jeg tenkt på!

Kunne tape alt

– Det var tatt pant i Mantaen herfra til Nordkapp. Nå klorte kreditorene på døren. Det så virkelig mørkt ut for en små-naiv kar som ikke fant det nødvendig å sjekke heftelser på en bil som ble kjøpt av en som jobbet i Frelsesarmeen. Det eneste jeg eide den gang var en gammel tråsykkel, fire par sokker og en Opel som var pantsatt for mye mer enn den var verdt. Jeg sto nå i akutt fare for å tape alt – unntatt sokkene og sykkelen …

Broom-Benny med Volvoen, før han byttet den bort i Opel Manta.

– «Paul» hadde ingen sett eller hørt fra på et par uker. Han forsvant like fort og mystisk som han kom. Ingen fikk tak i ham. Det var rett og slett full krise. Jeg hadde et par netter hvor jeg sov dårlig, kan du si …

Skikkelig lurendreier

– En advokat i veien der jeg bodde, Harald, så på saken for meg. Han fant kjapt ut at «Paul» ikke eide nåla i veggen, skyldte penger overalt og hadde en dom på seg for noe lignende fra tidligere. Han var rett og slett en skikkelig lurendreier. Men advokaten fant også en adresse på Stovner i Oslo hvor «Paul» kanskje hadde tilhold.

Så hva skulle Benny gjøre da? Vente på at Mantaen ble hentet av lensmannen og sitte igjen med gjeld etterpå - eller ta saken i egne hender?

Svaret får du i siste episode av Broompodden. Klikk deg inn under– så er du i gang:

