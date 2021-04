Etter en litt trang start med forsinkelser og software-problemer, virker det som Volkswagens elbil-offensiv nå går mer på skinner.

SUV-en ID.4 har rullet ut på norske veier i et betydelig antall de siste månedene. Og nå er det klart for utgaven vi vet veldig mange norske kunder venter på: Nemlig ID.4 med firehjulstrekk.

ID.4 GTX heter den og blir det foreløpige flaggskipet i den helelektriske ID.-familien fra VW.

Starter på 459.900 kroner

Her er noen punkter om nykommeren:

GTX blir en egen modellbetegnelse for GT-ytelser.

Firehjulsdrift med to motorer: Elektrisk motor også foran gir for første gang 4x4 i ID.-familien.

Systemeffekt på inntil 299 hk, 0-100 km/t på 6,2 sekunder og toppfart på 180 km/t.

Batteri med 77 kWt netto kapasitet gir en realistisk rekkevidde på opptil 475 km (WLTP). Maksimal ladeeffekt på 125 kW.

GTX kan trekke tilhenger på inntil 1.200 kilo.

Norske priser vil være fra kr. 459.900, inkludert frakt- og leveringsomkostninger til Oslo.

VW har valgt GTX som modellnavn på sin ID.4 med firehjulstrekk. Vi kan nok forvente at de etter hvert også vil bruke det på andre modeller.

Bakre motor til vanlig

Bokstavene GTX vil på samme måte som GTI og GTE bli et eget merkenavn fra VW.

De første ID.4 GTX kommer til Norge i sommer, og utleveringene til kunder er forventet fra slutten av sommeren, noe som tilsier normale leveringstider. Kundene kan skreddersy etter ønsker og behov. Det blir syv ulike utstyrspakker å velge mellom.

Bilen har to elektromotorer, som driver hver sin aksel gjennom en 1-trinns girkasse. I motsetning til tradisjonelle system for firehjulsdrift, er det ingen mekanisk forbindelse mellom for- og bakaksel – og dermed heller ingen transmisjonstunell inne i bilen.

Firehjulstrekket er basert på et intelligent kontrollsystem. Det kalkulerer kraftbalansen mellom de to elektromotorene basert på effektivitet, dynamikk og kjørestabilitet. I de fleste kjøresituasjoner vil bare den bakre motoren være aktiv. ASM-motoren foran aktiveres på noen få millisekunder når en sportslig kjørestil eller glatt underlag krever det.

Her er den første testen vår av ID.4

Interiøret er ganske minimalistisk, skjermen i midtkonsollen er mindre enn det flere andre konkurrenter nå tilbyr.

6,2 sekunder fra 0-100 km/t

De to elektromotorene er kompakte og lette. Ved bakakselen er det en synkronmotor med permanente magneter (PSM), med en ytelse på 204 hk. Denne motortypen har en spesielt høy effektivitet. Foran er det montert en asynkronmotor (ASM). Samlet yter disse motorene inntil 299 hk.

Dermed akselererer bilen fra fra 0–60 km/t på 3,2 sekunder, og den når 100 km/t etter 6,2 sekunder. Toppfarten er elektronisk begrenset til 180 km/t

Å regenerere bremseenergi er en vesentlig del av effektiv kjøring. Føreren velger selv om ID.4 GTX skal rulle fritt eller regenerere når gasspedalen slippes. Eco-assistenten kan også styre dette når bilen nærmer seg områder med nedsatt hastighet. Til dette benytter systemet data både fra navigasjonskartet og aktuell topografi.

Bakhjulsdrift på Skoda Enyaq: Er det smart å vente?

Bakkeklaringen er på 17 centimeter, ID.4 GTX har også fått noen offroadpregede detaljer i designet.

17 cm bakkeklaring

Som regel vil PSM-motoren bak stå for bremseeffekten, men ASM-motoren kan også bistå med regenerering i enkelte situasjoner. Når grensen for elektrisk bremsekraft nås, vil de hydrauliske bremsene aktiveres – en overgang som knapt er merkbar.

Batteriplasseringen under gulvet, mellom akslene, sikrer lavt tyngdepunkt og en jevn vektfordeling. Toppmodellen har 20-tommers hjul som standard, og kan leveres med 21-tommers «Narvik»-felger om ønskelig. Bakkeklaringen er på 17 cm. I tillegg til kjøreprofilene kjent fra ID.4, vil GTX også ha en egen «Traction»-profil.

Med sportspakke (tilvalg) vil karosseriet senkes 15 millimeter og styringen blir progressiv. Det betyr en mer direkte styreutveksling ved økende styreutslag.

Ny utgave, da gikk ID.4 kraftig ned i pris

En ekstra motor foran, dermed har ID.4 fått firehjulstrekk.

ID.4 GTX får 475 kilometer rekkevidde

ID.4 GTX har det største batteriet i ID.-familien, med 77 kWt netto kapasitet. Det gir en rekkevidde på inntil 475 kilometer (WLTP). Ved hjemmelading eller ved offentlige AC-ladepunkter, kan GTX lades med en effekt på inntil 11 kW. Ved lynladestasjoner er maksimal ladeeffekt 125 kW. Det gjør det mulig å øke rekkevidden med 300 km (WLTP) på rundt 30 minutter, forutsatt ideelle forhold.

LED Matrix-frontlyktene (standard) gir både effektiv belysning av veibanen og særegen lyssignatur. Hver modul består av 18 LED-dioder, som kan dimmes individuelt. Når lysene er slått på, bidrar også LED-stripen mellom frontlyktene til særpreget. Bak gir «3D LED»-lyktene med 9 fiberoptiske elementer bremselys i X-form og dynamiske blinklys. En rød LED-stripe binder sammen baklyktene.

Bagasjerom og tilhengervekt

Karosseriet har flere lakkerte detaljer enn utgavene med bakhjulsdrift. Takrails og bakspoiler er i sort, mens takrammen er i høyglans antrasitt. Grillen foran er i sort høyglans. Den bakre støtfangeren har et nytt design, med diffusor i «Galvano Gray». ID.4 GTX kan også leveres i den nye rødfargen «Kings Red Metallic».

Plassforholdene er uforandret i den firehjulsdrevne GTX-modellen: Bagasjerommet har et volum på 543 liter, som kan økes til 1.575 liter ved å legge ned bakseteryggen. Tillatt tilhengervekt er økt til 1 200 kg.

Blant standardutstyret er nevnte LED Matrix frontlykter. Dessuten 20’’ lettmetallfelger, metallic lakk, navigasjon, varmepumpe, oppvarmet mulitifunksjonsratt, adaptiv cruisekontroll, Lane assist og parkeringssensorer foran og bak, for å nevne noe.

Her var ID.4 i Norge – lenge før tiden

Så langt har Volkswagen levert ut ID.4 med bakhjulsdrift. GTX med 4x4 kommer til sommeren.

Flere nye modeller innen få år

ID.4 fikk nylig 5 stjerner i Euro NCAP. I likhet med øvrige ID.4-modeller med bakhjulstrekk, kan ID.4 GTX kompletteres med flere utstyrs- og førerassistentpakker. Her finnes blant annet et panoramaglasstak, og det nyskapende head-up displayet med «augmentet reality»-funksjonalitet.

Volkswagen har satt seg som mål å øke salget av helelektriske biler i Europa til 70 prosent, innen 2030.

Fra introduksjonen av kompaktbilen ID.3, har Volkswagen varslet en kraftig utvidelse av ID.-familien innen få år. ID.-modellene produseres og leveres klimanøytralt, med eget TÜV-sertifikat, til kunde.

Duell: Her møter ID.4 tøff en utfordrer – Volvo XC40 P8

Video: Slik går det med ID.4 i den viktige krasjtesten