Guardiola mener dette er viktigere enn at City tar sin første Champions League-tittel

Onsdagens Champions League-semifinale endte med jubel for Manchester City, takket være sju elleville minutter.

Med to scorede bortemål, har Pep Guardiolas lag et svært godt utgangspunkt for å komme seg klubbens første Champions League-finale.

Det er likevel ikke fokuset til City-manageren.

– Nå tenker jeg kun på helgens Premier League-kamp, sier han.

– Vi har ikke tid til å tenke på andre ting. Vi er veldig nære å bli mester i Premier League. Det er den viktigste tittelen for oss, fortsetter manageren.

Det til tross for at han allerede har to Premier League-titler fra sine fem år som Manchester City-trener.

– Champions League er mest prestisje, men Premier League er viktigst.

Det sier Guardiola, som reiser til Selhurst Park til helgen med ti poeng mer enn andreplasserte Manchester United, og fire gjenstående Premier League-runder.

– Vi drar til drar til Crystal Palace for å ta et stort steg mot tittelen. Forhåpentligvis spiller vi en god kamp tre dager senere, som kan ta oss til finalen i Champions League, sier Guardiola.

Han sier han er godt fornøyd med resultatet mot PSG. De to målene, som snudde kampen i Citys favør, kom etter at laget løftet seg betydelig etter pause.

– Målene var ikke tilfeldige. De var en konsekvens av hvordan vi spilte. Vi var mer aggressive etter pause, mener Guardiola.

PRIORITERER LIGAEN: – Å vinne tre av de fire siste Premier League-titlene er vår drøm, sier Pep Guardiola, her avbildet med Mauricio Pochettino Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Selv med to scorede bortemål og Idrissa Gueye ute med suspensjon etter grisetaklingen på Ilkay Gündogan, nekter Guardiola å gå med på at det ikke er åpent hvilket lag som går til finalen.

– Når et lag har Neymar, kan alt skje. Vi må være oss selv for å klare å slå dem igjen, sier Guradiola.

Kampen mellom Manchester City og Crystal Palace, som Guardiola mener kan være et stort skritt mot Premier League-tittelen, kan du se på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag klokken 13.30.