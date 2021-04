PSG-kollaps: City snudde kampen på sju minutter

Alt så ut til å gå på skinner for PSG, men da Manchester City satte på turboen snudde alt.

PSG – Manchester City 1–2 (1–0)

Se Riyad Mahrez frisparkperle i videovinduet øverst!

PSG fikk en pangstart på kampen da kaptein Marquinhos steg til værs og stanget hjemmelaget i ledelsen. Franskmennene kjørte til tider over gjestene fra Manchester, men etter pause snudde kampbildet totalt.

Først sørget Kevin De Bruyne for balanse i regnskapet. Sju minutter senere banket Riyad Mahrez inn et frispark. Dermed hadde City snudd kampen på sju bekmørke PSG-minutter.

– Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen, men vi er bare halvveis. Det gjenstår 90 minutter og PSG er et lag som kan få alt til å skje, sier City-sjef Pep Guardiola etter kampen.

KOK: PSG-supporterne hadde samlet seg i gatene utenfor Parc des Princes. Foto: Thomas Samson Les mer HØYLYTT: De franske supporterne lagde godt med lyd da PSG-spillerne ankom stadion. Foto: Thomas Samson Les mer VELKOMMEN: Bluss og røyk var det som møtte PSGs spillerbuss. Foto: Thomas Samson Les mer MANGE: PSG-supporterne hadde møtt opp i stort antall. Foto: Thomas Samson Les mer FYRTE OPP: Supporterne ga egne spillere en magisk velkomst til stadion. Foto: Thomas Samson Les mer STØTTE: Selv om PSG ikke får støtte fra supporterne på tribunen under kampen, viste de seg frem utenfor stadion før kamp. Foto: Thomas Samson Les mer

Kapteinen sørget pangstart

City-keeper Ederson måtte tidlig ut i full strekk da Neymar driblet vekk to lyseblå spillere og sendte av gårde en suser. Et varsel om hva som var i vente.

For det tok kun 15 minutter for PSG å ta ledelsen. Ángel Di María svingte et hjørnespark vakkert inn i boksen. Der kom PSG-kaptein Marquinhos i full fart og stanget franskmennene i føringen.

– Kapteinen er tilbake! utbrøt TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller.

Marquinhos med mål i CL kvart og semi forrige sesong. Gjentar bedriften i år. Nøkkelspiller! — Øyvind Alsaker (@TV2Alsaker) April 28, 2021

Den målgivende pasningen til Di María var hans 103 for PSG. Dermed tangerte han Safet Susic som har tronet øverst på assist-listen til PSG siden 1980-tallet.

De Bruynes silkefot sørget for balanse

Manchester City hadde store problemer med å skape noe som helst i den første omgangen, men var langt mer påskrudd da lagene kom ut fra garderobene etter pause.

De lyseblå tok kontroll over kampen, men var samtidig sårbare for PSGs lynhurtige angrepsspillere. Noe som gjorde kampen svært åpen og artig.

This is proper football. Great teams, wonderful players, stunningly competitive. Fantastic stuff. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) April 28, 2021

Etter 64 minutter skulle City få utligningen de hadde jaget etter pause. Kevin De Bruyne løftet et innlegg inn i boksen, som gikk forbi hele feltet. PSG-keeper Keylor Navas var helt utspilt og måtte se De Bruynes innlegg dale ned i det lengste hjørnet.

Etter kampen innrømmet De Bruyne at han følte seg heldig da ballen gikk i mål.

– Jeg var åpenbart litt heldig med at målet mitt gikk inn. Men det er vanskelig for keeperen. Han forventer at noen skal berøre den, sier belgieren etter kampen.

Det spørs om ikke Navas vil slite litt med nattesøvnen etter å ha sluppet inn et slikt mål i en semifinale av Champions League.

– De har kommet ut som et nytt lag i andreomgang, Manchester City. Ingen tvil om det, var dommen til Stamsø-Møller.

FORTVILER: Keylor Navas skjønte lite da Kevin De Bruynes innlegg gikk rett i mål. Foto: Anne-christine Poujoulat

– En elendig mur!

Sju minutter senere smalt det igjen på Parc de Princes. Manchester City fikk frispark 25 meter fra mål. Kevin De Bruyne og Riyad Mahrez stilte seg opp. Sistnevnte tok fart og fant et smutthull i PSG-muren. Da muren snudde seg rundt lå ballen i mål.

– En elendig mur! Det der går faktisk ikke an, utbrøt Simen Stamsø-Møller.

SKUFFET: Kylian Mbappé måtte gå målløs av banen. Dermed forblir han på åtte Champions League-mål. Øverst kroner Erling Braut Haaland med sine ti mål. Foto: Benoit Tessier

Dermed hadde Pep Guardiolas menn snudd kampen på seks minutter. Det skulle bli verre for franskmennene da Idrissa Gueye pådro seg rødt kort for en stygg takling på Ilkay Gündogan.

– En idiotisk takling midt på banen, var dommen til TV 2s kommentator.

Returkampen mellom Manchester City og PSG kan du se på TV 2 og Sumo kommende tirsdag fra klokken 20.30.