Etter en pause på nærmere fire år, kom Land Rover Defender tilbake på markedet i fjor. Og sjelden har det vært større forskjell på første og andre generasjon av en bilmodell.

Land Rover tok her konsekvensene av at forrige Defender var så gammel (og utdatert) at den ikke var noe å bygge videre på, bortsett fra design og image. Der sto den til gjengjeld fjellstøtt.

Dermed tok de med seg en god del designelementer og ikke minst mange rette linjer – og kombinerte det med 2020-teknologi og en plattform som Defender deler med konsernbror Discovery.

Den har i siste generasjon blitt mer luksus-SUV enn offroader. Så her er vi langt unna det primitive opphavet.

«Den mest spesielle millionbilen du kan kjøpe i Norge» var overskriften da vi i fjor høst fikk teste nye Defender for første gang. Da var det toseters varebil på grønne skilter. Varebil-avgifter til tross. På prislappen sto det solide 1.045.900 kroner.

4,75 meter lang, høy og kantete. Likevel er ikke plassen helt bakerst veldig imponerende. Men for unger fungerer det.

Hva er nytt?

Defender kommer i to utgaver, 90 og 110. Dette er 110-utgaven som er 4,75 meter lang. Dermed har Land Rover fått plass til syv seter. Store SUV-er med syv seter har en egen liten nisje i markedet. Vi snakker gjerne familier med såkalt aktiv livsstil. Enten du har mange unger, eller trenger å ha plass til noen ekstra på vei til hytta eller fotballtrening.

Testbilen er utstyrt med en 2-liters dieselmotor på 240 hestekrefter som nå er ute av modellutvalget. De aller fleste vil nok heretter velge Defender med ladbar hybrid-drivlinje.

Varebil-utgaven kom altså på en drøy million. Du må legge på en halv til for denne testbilen, som klokker inn til 1.530.800 kroner. Da er det også mye ekstrautstyr på plass. De to bakerste setene koster for eksempel 29.400 kroner. 22-tommers-felgene kommer på 31.000 kroner, mens elektrisk innfellbart hengerfeste koster 15.000 kroner.

I tillegg har bilen det Land Rover kaller «Explorer pack». For 55.000 kroner får du snorkel, kraftig takstativ, bagasjeboks utvendig på siden, reservehjulsdeksel og kraftige hjulbuer. Det er også nedfellbar takstige her, den kommer på 12.300 kroner.

Explorer pack er prikken over i-en på denne bilen. Noen vil kanskje tenke det blir i overkant, men bilen utstråler eventyr og ekspedisjoner.

Hvordan fungerer det?

For noen år siden var vi i Broom på premieren til Range Rover Velar, i London. Et svært arrangement med kjendiser, presse og flere hundre inviterte gjester. Som vanlig var det glitter og stas og massevis av selvskryt om nykommeren. Men også en befriende ærlig holdning i starten av presentasjonen:

– Vi vet at det egentlig ikke er så mange som trenger denne bilen. Derfor må vi sørge for at de virkelig får lyst på den!

De to bakerste setene er lavt montert, det gir dårlig sittestilling for voksne.

Og akkurat det samme gjelder for Defender. På den ene siden kan man nok innvende at dette er en ganske meningsløs bil. Samtidig har Land Rover dratt til så hardt på "må ha"-faktoren, at det er fort å falle pladask, hvis du er noe i nærheten av i målgruppen til en bil som dette.

Jeg tenker på det når jeg sitter med morgenkaffen på hyttetrappa og ser på Defenderen. Den utstråler drøm og eventyr og ser ut som den skal til Nordpolen, hele tiden. Uansett om du faktisk skal det, eller bare en tur ned på nærbutikken. Og da tenker jeg Land Rover virkelig har lykkes med noe.

Bagasjerommet med alle syv setene i bruk, her er det ikke mye plass igjen.

Sånn bortsett fra drømfaktoren, da? Syvseters-løsningen fungerer greit, men det er overraskende lite plass helt bakerst. Enten har selve konstruksjonen av bilen satt begrensninger, eller så har Land Rover gjort en ikke spesielt god jobb med å utnytte plassen. De to bakerste setene er montert lavt og fungerer best for barn. Voksne får en ganske slitsom sittestilling her Men adkomsten er grei.

Pluss også for eget varmeapparat, massevis av lademuligheter og også koppholdere helt bakerst. Her er det også røffe materialer som tåler en støyt. Baksetet er delt 40/60 og er skyvbart i lengderetningen, ryggvinkelen kan også justeres. Alt dette kommer godt med for å kunne fordele plassen best mulig når alle setene er i bruk.

Eget varmeapparat og mange lademuligheter i baksetet.

Ute på veien, merkes det at dette er en høy og stor bil. Luftfjæringen (ja, Defender har faktisk fått luftfjæring!), klarer ikke helt å kamuflere det. Noen kompromisser er det her, også for å sikre svært gode offroadegenskaper. Explorer pack bidrar til ganske mye vindsus ute på motorveien. Men litt må man jo som kjent lide for skjønnheten.

PS: Motoren i testbilen er altså nå borte fra modellutvalget. Inn har det kommet ladbar hybrid med 404 hestekrefter. Med denne drivlinjen, starter Defender på 1.043.950 kroner. Mange kommer nok til å velge denne, selv om det nok også helt klart er Defender-kjøpere som mener diesel er det som gjelder på denne bilen. Maks hengervekt på ladbar hybrid er for øvrig 3.000 kilo, mot 3.500 for alle andre motoralternativer.

Helt i andre enden av prisskalaen får du den forresten også med 5-liters V8 bensin. Da har den 525 hestekrefter, prisen starter på 2,4 millioner kroner.

Særpreget dashbord-design. Land Rover har lykkes med å gjøre det røft og solid, samtidig som det er funksjonelt.

Bilen for deg hvis?

Du lar deg rive med av utseendet, mulighetene og drømmene. Det gjelder uansett om du driver med offroadkjøring og ekspedisjoner - eller ikke.

Ikke bilen for deg hvis?

Du ikke helt skjønner poenget med en litt primitiv luksus-SUV med massevis av offroad-staffasje.

Land Rover Defender har forlengst blitt et ikon. Dette er en bil du kjøper med følelser, og kanskje ikke nødvendigvis så mye fornuft.

Her stopper veien, det er fristende å bare fortsette!

Kjøre jorden rundt? Da er dette bilen!

LAND ROVER DEFENDER 110 2,0 D Motor og ytelser: Motor: 2-liter Drivstoff: Diesel Effekt: 240 hk /430 Nm 0-100 km/t: 9,1 sekunder Toppfart: 188 km/t Drivstoffforbruk (WLTP): 0,99 liter/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 475 x 199 x 196 cm Bagasjerom: 160/743/1.826 liter Vekt: 2.317 kilo Tilhengervekt: 3.500 kilo Bakkeklaring: 22,5 cm Pris testbil: 1.530.800 kroner

