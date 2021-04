Pogba før helgens boikott: – Se hva som skjedde med Super League

Fra klokken 15.00 på fredag til klokken 23.59 på mandag 3. mai boikotter spillere og lag i England sosiale medier for å ta et skikkelig oppgjør med netthets.

Hets har dessverre blitt en stort problem på sosiale medier. Muligheten til å være anonym har gjort det enklere enn noen gang å komme med hets og slippe unna med det.

Aksjonen denne helgen er et signal til selskapene bak de sosiale mediene og britiske myndigheter.

– Vi vil at britiske myndigheter gjennom lovverket vil holde sosiale medier-selskaper mer ansvarlige for det som skjer på deres plattformer, skriver Premier League i en pressemelding.

Etter Manchester Uniteds maktdemonstrasjon mot Roma torsdag svarte Ole Gunnar Solskjær på spørsmål om boikotten overfor TV 2.

– Det er viktig at vi ser ifra hva vi mener. Vi er i 2021 og verden er fortsatt slik at vi må snakke om rasisme og diskriminering altfor ofte. Enkelt og greit, så er firmaene bak de sosiale mediene nødt til å gjøre noe annet. Det skal ikke være mulig å lage seg en konto med falsk navn og kalle seg Per Karlsen (TV 2s reporter på Old Trafford heter Per-Atle Karlsen, journ. anm.).

– Jeg håper vi får satt lys på det og at det blir en liten endring, men vi må sikkert holde på en stund til. Vi blir sikkert aldri helt kvitt det, men vi skal iallfall forsøke, sier United-sjefen til TV 2.

Nå mener Solskjærs elev Paul Pogba at nok er nok. Manchester United-stjernen var en av deltakerne i UEFA-dokumentaren «Outraged». I dokumentaren tar flere av de største fotball-stjernene et oppgjør med en rekke problemstillinger i fotball, deriblant homofobi, sexisme og rasisme.

– Jeg skjønner ingenting av det

Franskmannen uttalte seg om temaet i 2019 via sin Instagram-profil, men føler ikke at det er gjort nok i tiden etter.

– I en kamp pleier det å være en vinner. Man må kunne vinne noe for å fortsette å kjempe. Det virker som at man kommer et stykke på vei, men så avtar effekten. Kampen fortsetter ikke, den bare svinner hen. Det skjønner jeg ingenting av, sier Pogba i et intervju med Premier League før helgens boikott.

Tidligere denne sesongen ble det kjent at United-spillerne Axel Tuanzebe og Anthony Martial hadde mottatt rasistiske kommentarer etter at rødtrøyene tapte mot Sheffield United.

Noen dager senere kom det også frem at Marcus Rashford hadde opplevd det samme.

Hendelsene fikk flere managere i Premier League til å gå sammen og skrive et brev til grunnleggerne av Facebook og Twitter. Formålet med brevet var at de krevde at de sosiale mediene måtte få kontroll på hetsen som kom fra deres plattformer.

– Det er bra at alle klubbene står sammen. Jeg synes likevel ikke det er nok, men vi er nødt til å ta disse stegene for å få til endringer. Jeg synes mer må til, men dette er et steg i riktig retning, sier Roma-spiller Chris Smalling til TV 2.

Crystal Palace-stjernen Wilfried Zaha våknet i fjor opp til avskyelig hets. Kort tid senere pågrep politiet en tolvåring for å ha kommet med hetsen

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ — Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 12, 2020

Nå mener Pogba at man må se til Super League-protestene og bruke samme virkemiddel mot hetsen spillerne opplever.

– Når vi virkelig ønsker å stoppe noe, da får vi det til. Se nå hva som skjedde med Super League. Der stoppet vi det med en eneste gang. Det samme kan vi klare i kampen mot rasisme. Jeg ønsker å se den samme energien i kampen mot rasisme, mener Pogba.

– Det er en kamp som fortsetter, og jeg håper virkelig vi klarer å vinne til slutt.

Flere stygge hendelser i Eliteserien forrige sesong

Problemet rammer ikke bare England. Også i Eliteserien opplevde man flere rasisme-saker forrige sesong. Brann-spiller Daouda Bamba ble bombardert av rasistiske meldinger da han bommet på et straffespark mot Start.

– Jeg har ikke ord. Det er helt «crazy» at det er sånn. Dette er ikke første gang. Det er ikke engang den tiende gangen heller. Det skjer hele tiden, sa Bamba til BA.

– Jeg har fått 55 nye meldinger. Jeg åpnet de første meldingene, og de er grusomme. Jeg har bestemt meg for å ikke åpne resten, sa Brann-spissen til lokalavisen

Daouda Bamba var ikke den eneste i Eliteserien som opplevde rasisme forrige sesong. Det skjedde også flere avskyelige hendelser under kamper.

AKSJON: Rasisme-hendelsen i Eliteserien sørget for at aksjonen «#Stopp Rasismen» ble til. Foto: Fredrik Hagen

Vålerenga-spiller Ousmane Camara fikk ropt «apekatt» etter seg av en Sandefjord-vakt. En hendelse som sørget for at vakten ble utestengt fra arenaen for alltid. Han fikk også en bot på 25.000 kroner.

Aalesund fikk en bot på 10.000 kroner og måtte spille én kamp for tomme tribuner etter at en tilskuer kom med rasistiske tilrop mot KBK-spiller Amahl Pellegrino. Også Start ble straffet etter at en tilskuer kom med rasistiske rop mot Sandefjord-spiller Brice Wembangomo.