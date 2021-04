Nabo: – Da jeg kom ut, så jeg henne ligge på fortauet

En kvinne i 50-årene ble onsdag morgen skutt og drept på åpen gate på Frogner i Oslo. En mann i 30-årene ble pågrepet etter kort tid, siktet for drapet.

Den drapssiktede mannen hadde vært i en årelang tvist med den avdøde kvinnen. I desember ble han dømt til å betale henne erstatning.

TV 2 har snakket med Eirik Berge (72), som bor i en leilighet i tredje etasje like ved der kvinnen ble skutt. Han forteller at han gikk ut på balkongen da han hørte skuddene.

– Jeg hørte fire-fem skarpe smell, som jeg antok kom fra et våpen. Da løp jeg ut på denne balkongen, og så damen som lå nede på fortauet, sier Berge, som selv har jobbet ni år i Forsvaret.

– Traumatisk

72-åringen forteller at han så flere personer som forsøkte å utføre livreddende førstehjelp på kvinnen.

– Men jeg så at det var tvilsomt at det fungerte, for jeg så ingen tegn til liv. Etter hvert så jeg at det ble lagt et pledd over henne.

Det er lagt ned blomster der kvinnen ble skutt på Frogner onsdag morgen. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Berge sier det var en «skrekkelig og traumatisk» opplevelse å se noe slikt på nært hold.

– At en person blir skutt ned og drept er forferdelig å få så tett inn på livet.

Så ikke gjerningsmannen

Berge har bodd i Tostrups gate, der drapet skjedde, i over 20 år.

Han ville ikke gå ned på gaten, ettersom han ikke kunne vite noe om hvor gjerningsmannen befant seg.

– Jeg så aldri gjerningsmannen, så han må ha forsvunnet før jeg kom ut. Jeg sa til kona at det var best at vi holdt oss inne, hvert fall enn så lenge, sier Berge, som beskriver nabolaget ellers som stille.

– Vi ble veldig opprørt av det som skjedde, og hele dagen har vært preget av det.

– Hvordan blir det å bo her videre?

– Ja, det lurer jeg på – hvordan det blir etter denne hendelsen, sier Berge.