Slik var Love Island-frieriet

Nora Haukland og Johannes Klemp møtte hverandre for første gang i Argentina da de var med på den norske versjonen av Love Island. De to fant tonen i løpet av oppholdet, og stakk til slutt av med seieren.

Kjærligheten har fortsatt å blomstre og Klemp innrømmer at han bestemte seg for å fri allerede i juletider. Etter at han var i Alta og besøkte familien hennes, forsto han at hun var den rette.

Denne uka kom nyheten om at reality-paret har forlovet seg.

Da de besøker God kveld Norge studio røper de flere detaljer om frieriet. Se hele intervjuet i videovinduet øverst i saken.

Trodde hun skulle hoppe i strikk

Klemp forteller at Grefsenkollen i Oslo er et sted som betyr mye for ham. Derfor bestemte han seg for at det var der det måtte skje.

– Så jeg inviterte Nora opp dit tidlig på morgningen den 13 april. Hun skjønte veldig lite, for det var jo åpenbart stengt der og ikke noe mat å få.

Haukland forteller at hun trodde de skulle hoppe i strikk.

– Jeg har jo bursdag 12 april, og han hadde sagt at «i morgen skal vi gjøre noe gøy».

Da han vekte henne tidlig dagen etter hadde hun litt «hangover» fra bursdagsfeiringen og hadde virkelig ikke lyst til å hoppe i strikk.

– Jeg var på gråten. Jeg har så høydeskrekk, innrømmer hun.

Da de omsider kom opp til Grefsenkollen gikk Klemp ned på kne.

– Det var veldig fint, sier Haukland.

Ønsker seg gresk bryllup

Etter planen skal bryllupet skje sommeren 2023.

– Vi har veldig lyst til å ha bryllupet i Hellas. Litt Mamma Mia-bryllup, sier Haukland.

Det viser seg at Klemp er en stor Abba-tilhenger.

– Når jeg møtte Johannes ville han kun høre på Abba. Jeg tenkte hva slags fyr er det her, sier 23-åringen.

Dette gjorde at hun falt for ham

Finnmarksjenta forteller at inne på Love Island stemplet hun Klemp som en «cocky jævel». I ettertid innrømmer hun at hun falt for selvsikkerheten hans.

I tillegg påpeker hun at det hun liker ved ham er hvordan han får henne til å føle seg.

Avslutningsvis spør programleder Marte Bratberg om hun kan få se forlovelsesringen. De forteller at den for tiden er hos gullsmed for justering. Ringen har nemlig tilhørt Klemps bestemor.

– Det er en ring som betyr veldig mye for meg. Hun gikk med den hver eneste dag, så når jeg ser den blir jeg veldig veldig glad, sier 28-åringen.