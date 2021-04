Knockout-parti sendte Carlsen til semifinale

Teymur Radjabov-Magnus Carlsen 1,5-2,5

Han vant ett av åtte partier i en tett og jevn kvartfinale mot Teymur Radjabov. Det var nok til å ta seg videre i Champions Chess Tour 5.

Tirsdag følte 30-åringen seg dårlig. Sjakkeneren forklarte at han var kokt i hodet. Onsdag har pipen en annen lyd.

– Jeg var veldig mye bedre i dag. Jeg prøvde å spille litt mer aggressivt og ta litt mer sjanser. Det funket veldig bra de par første partiene, sier Carlsen til TV 2.

– Jeg var ikke så engstelig etter gårsdagen. Jeg var mer engstelig under dagen. Jeg følte på en måte at jeg hadde kommet meg unna med den der, og da var det meste opp til meg selv. Hvis jeg hadde en god dag dagen etterpå, trodde jeg at jeg ville få sjanser til å gjøre opp for det, fortsetter han.

I semifinalen skal Carlsen møte Levon Aronjan.

Torsdag fra kl. 18.30: Se første semifinale på TV 2 Sport 2 og Sumo.

Knockout

Etter en rufsete start på den avgjørende kvartfinaledagen, hvor Carlsen slapp unna med remis, vartet han opp med storspill i andre parti.

Radjabov så ut til å åpne uvanlig offensivt, noe som ble kostbart da Carlsen spilte med hvite brikker. Verdensmesteren tok imot muligheten han fikk med åpne armer og utspilte aserbajdsjaneren.

41 trekk var spilt da Radjabov kastet inn håndkleet.

– Knockout. Et praktparti av Magnus, sa Jon Ludvig Hammer.

Carlsen er overrasket over hvor lett han fikk det.

– Det er veldig sjelden man får sjansen til å vinne såpass uten motspill. Så det var veldig tilfredsstillende, sier Carlsen.

Totalslaktet Carlsen

I første parti, med svarte brikker, åpnet Carlsen med den såkalte Wien-varianten. Ekspertene kunne knapt tro hvor dårlig åpningsvalget slo ut for Carlsen.

Ikke bare fikk 30-åringen en vanskelig stilling, han havnet langt bak Radjabov på tid. Ved to anledninger brukte han rundt fem minutter på trekkene sine.

– Den åpningen er anerkjent for å være litt skummel, og at du må hvite hva du driver på med. Fordi hvit (Radjabov) går opp i angrep, fordi det da blir tidlige slagvekslinger og fordi hvit får brikkene kjapt med i spill, innledet Hammer.

Før han tok rennafart:

– Så hvorfor driver Magnus da og tar den bonden når han åpenbart ikke er forberedt på konsekvensene? Det er fullstendig skandale at Magnus nå bruker fem minutter på et trekk som har blitt spilt av, vil jeg tippe, flerfoldige tusen.

– Magnus kunne rett og slett ikke åpningen han spilte. Det er fullstendig krise. Det er den dårligste åpningen jeg har sett fra Magnus på flere år. Jeg kan ikke beskrive hvor dårlig dette her var, fortsatte han.

Se Carlsens svar i vinduet øverst i saken.

Men som Radjabov hadde en tendens til tirsdag, klarte ikke han ikke å få ballen i mål. Carlsen slapp unna med remis, uten at ekspertene følte seg noe tryggere på fortsettelsen:

