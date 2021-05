Nye avsløringer om ville Superliga-planer

De svært omdiskuterte planene om Superligaen, strekker seg lengre enn en felles liga for 12 av de største europeiske fotballklubbene.

Det kommer frem av et dokument Ekstrabladet har innsikt i.

Den danske avisen skriver at Superliga-klubbene i tillegg til å spille i sin egen eksklusive liga, etter planen skulle delta i et årlig VM for klubblag sammen med 20 utenforstående klubber.

Verdensmesterskapet skulle etter planen spilles over tre uker hver januar, med oppstart i 2023.

Deltakelsen ville sikret de 12 Superliga-klubbene 3,2 milliarder kroner, etter finansiering fra en samarbeidspartner som omtales med navnet «WO1», skriver Ekstrabladet.

Anklager Infantino

La Liga-president og medlem i UEFAs eksekutivkomité, Javier Tebas, mener den ukjente samarbeidspartneren, WO1, står i ledtog med FIFA-president Gianni Infantino.

Tebas mener FIFA-presidenten har spilt en dobbeltrolle gjennom hele Super League-sagaen.

– Utad har han advart klubbene mot planene, mens han i det skjulte har arbeidet for å svekke UEFAs posisjon og skyve mer av makten over til FIFA, sier Tebas til spanske medier, gjengitt av Ekstrabladet, som også trekker frem Superliga-sjef og Real Madrid-president Florentino Perez' gode relasjon til Infantino.

FIFA-presidenten mener det ikke er grunn til å straffe klubbene om ønsket å danne superligaen.

Den franske avisen Le Monde har tidligere skrevet om et tilspisset forhold mellom FIFA og UEFA.

Sistnevnte forbund går rettens vei mot Real Madrid, Barcelona og Juventus, som ennå ikke har formelt trukket seg fra superliga-planene.