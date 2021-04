Planen var opprinnelig at de første kundebilene skulle komme til Norge før jul i fjor. Så kom forsinkelsene. Og etter hvert begynte det å bli mange utålmodige kjøpere av nye Ford Mustang Mach-E her til lands.

Men nå er ventetiden straks over. I dag ankom et spesialchartret bilfraktskip lastet med Ford Mustang Mach-E Drammen havn, fra Antwerpen i Belgia.

Dermed starter overleveringene til norske kunder for fullt de neste ukene, og de fortsetter med store volum gjennom mai og inn i juni.

Fordeles ut over landet

– Interessen for Mach-E har vært overveldende siden Europa-premieren i Oslo. Dessverre har covid-19 situasjonen gjort at ventetiden for de mange spente kundene våre har blitt lengre enn vi kunne forutse, men nå nærmer de første overleveringene seg. Dette er en merkedag for Ford i Norge, sier en tydelig stolt administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

De første kundesolgte bilene skal nå sendes fra Drammen til forhandlere over hele Norge. Disse vil så klargjøre og foreta en grundig gjennomgang av elbilen med kundene, før disse kan forlate forhandlerne i sin nye Mustang Mach-E.

Fords norske direktør Per Gunnar Berg var med og tok imot første båtlast på Drammen havn.

Flere tusen har prøvekjørt Mustang Mach-E

– Et stort antall biler er nå produsert eller på båt på vei til Europa og Norge. Det betyr at majoriteten av de første bestillingene blir levert til norske kunder i løpet av mai og juni. I alt regner vi med å levere flere tusen biler i løpet av disse månedene, slik at mange vil få sin nye elbil før årets sommerferie, sier Berg, i en pressemelding.

Bestillingene av nye Mustang Mach-E i Norge har ifølge Fords administrerende direktør gått over all forventning. Også tilbakemeldingene fra de mange tusen som har prøvekjørt bilen i Norge og resultatene fra mange biltester gir Berg god tro på at Mustang Mach-E vil fortsette å gjøre suksess i Norge.

– Vi holder alle som venter på sin nye Mach-E løpende informert på epost ved viktige milepæler for deres bil. De får beskjed så snart vi kan bekrefte at bilen er underveis, når den har ankommet Europa og igjen når den nærmer seg levering, sier Berg.

Her kjører de av båten, flere tusen eksemplarer skal registreres før sommerferien.

Starter på 412.000 kroner

Mustang Mach-E byr på elektrisk rekkevidde på inntil 610 kilometer, mulighet for firehjulstrekk, rask lading og mye teknologi. Dessuten har den familiebilplass med til sammen 500 liters bagasjerom.

Neste generasjons SYNC infotainment-system får også sin debut i nye Mustang Mach-E. Over-the-air oppdateringer (OTA) sørger for at systemet utvikler seg over tid, og maskinlæring skal sikre at det hele tiden tilpasser seg sjåførens bruksmønster.

Mustang Mach-E med en rekkevidde på opptil 440 km (Standard Range) starter på 412.000 kroner.

Med den lengste rekkevidden på 610 kilometer og bakhjulstrekk, koster bilen fra 463.400 kroner.

Mange ble dyrere, men ikke Mustang Mach-E

Når den først kom til Norge - da kom den også i et solid antall. Nå skal alle eksemplarene av Mustang Mach-E fordeles rundt til forhandlerne.

Norske kunder velger toppmodellen

Ønsker du firehjulstrekk og 400 kilometer rekkevidde, vil Mustang Mach-E koste fra 482 000 kroner. For varianten med firehjulstrekk og rekkevidde på 540 kilometer, er prisen fra 544.000 kroner. Dette er også den mest populære utgaven så langt. Igjen ser vi at norske kunder går for toppmodellen.

De to mest populære fargene er for øvrig sort og rød.

Mot slutten av 2021 kommer også den sportslige Mustang Mach-E GT til Europa. Med firehjulstrekk og Long Range-batteri som standard, har den 487 HK, et dreiemoment på 860 Nm og bruker 3,7 sekunder fra 0-100 km/t.

