Advokaten møtte siktede: – Han er svært preget

FROGNER (TV 2): Mannen som er siktet for å ha drept en kvinne på Frogner i Oslo, meldte seg selv til politiet, ifølge advokaten hans.

Per Conradi Andersen representerte den nå drapssiktede mannen i en rettslig tvist mot den avdøde kvinnen i Oslo tingrett før jul.

Hun krevde erstatning for grov uaktsom rådgivning og prosjektledelse etter at siktede ble hyret inn til å renovere to eiendommer.

Saken endte mannen måtte betale henne 12,7 millioner kroner. Ankesaken skulle etter planen opp for retten neste år.

Advokat Andersen har onsdag ettermiddag møtt den drapssiktede i arresten.

– Han er svært preget av situasjonen.

– Snakket dere om hendelsesforløpet?

– Ja, det gjorde vi.

– Vil du gå inn på hva han sa?

– Nei, svarer Andersen.

– Meldte seg selv

Rundt 10 minutter etter at skuddene falt på Frogner onsdag morgen ble mannen pågrepet langs E18 i Bærum.

PÅGREPET: Ifølge forsvareren ringte siktede selv til politiet og meldte seg. Foto: Berit Roald / NTB

– Han har fortalt meg at han selv ringte og meldte seg for politiet, sier advokaten.

Det blir ikke Andersen som tar på seg forsvareroppdraget i drapssaken. Den jobben blir overlatt til en som har mer erfaring med strafferett, trolig Ole Petter Drevland.

Til TV 2 sier Drevland at klienten ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet, men at han er «nedbrutt og sliten» og at han samtykker til varetektsfengsling.

Han skal etter planen avhøres så raskt som mulig.

Politiet undersøker nå om den rettslige konflikten kan være motivet for drapshandlingen.

Så diskusjonen

De første meldingene om skytingen kom inn klokken 08.27. Et vitne sier til TV 2 forteller at han gikk forbi den bilen til den avdøde kvinnen i 50-årene onsdag morgen. Vitnet har sett at kvinnen ofte parkerer langs Tostrups gate.

Ifølge vitnet stod det en mann inntil bilen og diskuterte synlig med kvinnen.

– Det var ikke høylytt, men det var åpenbart at de var uenige om noe. Det var ikke vennskapelig, sier vitnet til TV 2.

– Skjønte det med en gang

Vitnet forteller at han akkurat hadde gått inn døren sin da han hørte flere høye smell. Fra vinduet i leiligheten så han at mannen smalt igjen bildøren og gikk raskt fra stedet.

Samtidig kunne han se at kvinnen satt livløs i førersetet.

Bare minutter senere var politiet på stedet.

– Jeg skjønte med en gang at hun var død, sier han.

Politiet mistenker ikke at det er flere mulige gjerningspersoner involvert i ugjerningen. I forbindelse med pågripelsen ble det beslaglagt et skytevåpen.