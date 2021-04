Klar til å forhandle med «den andre siden» etter valget

Ropstad åpner torsdag KrFs landsmøte etter å ha slitt med å komme over sperregrensen på fire prosent helt siden KrF gikk inn i regjeringen i januar 2019.

– Vi ligger med et krevende utgangspunkt før valget, men vi viste i 2019 at vi klarte å få 4,1 prosent, og det er jo den tidelen som blir helt avgjørende for om KrF kan fortsette kampen for familien eller for eldreomsorgen i neste periode, sier Ropstad.

Det er rødgrønt flertall på meningsmålingene, og krevende for hele regjeringsprosjektet, og Ropstad varsler at KrF er beredt på et skifte.

– Jeg tror at når valgkampen spisser seg til, så ser folk at sentrum-høyre- regjeringen med Erna Solberg som statsminister, der KrF får tydelige gjennomslag, er noe som er ønsket. Derfor kommer vi til å mobilisere det vi kan, og hvis ikke vi lykkes med det, så kommer vi til å gå i opposisjon, sier partilederen.

Åpner for samarbeid til venstre

To et halvt år etter KrFs opprivende retningsvalg, som endte med at Ropstad fikk partiet med seg til høyre, og Knut Arild Hareide gikk av som partileder etter å ha mislyktes i forsøket på å dra partiet til venstre, lover Ropstad at han er innstilt på å samarbeide med en rødgrønn regjering.

– Vi er jo opptatt av å være konstruktive, og vi er et ansvarlig styringsparti som er leder landet trygt gjennom pandemien, og hvis vi havner i opposisjon, så kommer jo vi til å samarbeide fra sak til sak, og stemme for det vi er for og mot det vi er mot, sier han.

Den nye abortstriden kan bli avgjørende for om det kan bli et mer forpliktende samarbeid.

Avviser ikke budsjett-spørsmål

For Ropstad er det maktpåliggende å stoppe enhver liberalisering av abortloven, og han har i likhet med Ap-leder Jonas Gahr Støre reagert sterkt mot SVs forslag om å fjerne abortnemndene etter uke 18 i svangerskapet fordi det nærmer seg grensen for at et foster kan være levedyktig.

– Hvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet inngår en avtale med KrF om å ikke gjøre dette, er du villig til å gå inn i budsjettforhandlinger med de to partiene?

– Vi har jo et soleklart mål om å kunne fortsette i en regjering ledet av Erna Solberg, som jeg mener er det beste for landet. Dersom vi ikke lykkes med det, så kommer vi til å gå i opposisjon, og da samarbeide fra sak til sak og gjøre det vi kan for å få gjennomslag for KrF sin politikk.

– Er abortsaken så viktig for KrF at dere kan være villige til å gå i budsjettforhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet?

– Nå er jo de partiene veldig tydelig på at de ikke ønsker et samarbeid med KrF - i hvert fall Arbeiderpartiet og ikke minst SV -så hvis de rødgrønne får flertall er jo jeg redd for at KrF ikke får innflytelse på den politikken. Så er det jo dessverre en stor sjanse for at et nytt flertall kan gjennomføre en radikal liberalisering av abortloven. Det kommer vi selvsagt til å kjempe mot og og hvis vi får innflytelse på det i en sak, så kommer vi til å jobbe for det, sier Ropstad.

Mener KrF er til å stole på

Partilederen stod knallhardt på for å få KrF over på borgerlig side, og både Robstad og Hareide mente den gang at en avklaring om partiet skulle gå til venstre eller høyre i politikken ville føre til økt oppslutning.

– Dersom KrF ikke kommer over sperregrensen, vurderer du å gå av da?

– Altså mitt soleklare mål, og som jeg har stor tro på, er jo at vi skal klare sperregrensen, og så får vi heller komme tilbake til de andre spørsmålene dersom ikke lykkes med det.

KrF gikk inn i regjeringssamarbeid med Frp i januar 2019 til tross for et løfte til velgerne om å ikke gjør det. Ett år senere gikk Frp ut.

– Er du til å stole på?

– Altså hele landet tror jeg fikk med seg at dette var et veldig vanskelig dilemma for partiet, og derfor var det en veldig åpen og bred prosess, der vi kalte inn til et ekstraordinært landsmøte og valgte å trekke en beslutning ut fra veldig grundige vurderinger. Det var krevende enten å gå den ene eller den andre veien. Jeg mener at det vi har fått gjennomslag for, enten det er for familiene, for landbruks- og distriktspolitikken eller internasjonal solidaritet, viser at KrF er til å stole på i de sakene vi prioriterer, sier Ropstad.

Mistet sentral politiker

Når KrF holder landsmøte i år blir det uten tidligere trofaste profiler som Dagrun Eriksen. Etter 20 år i KrF forlot den tidligere nestlederen partiet som følge av retningsvalget.

Hun gikk i likhet med Simen Bondevik inn i det nye partiet Sentrum.

– Du ser at det er avskalling i KrF, var veivalget feil?

– Nei, vi var i en krevende situasjon, og hadde et behov for å avklare hva vi skulle gå til valg på inn i valgkampen i 2021. Men aller viktigst var det å få gjennomslag for viktige saker for familien, foreldre, for klima, internasjonal solidaritet. Og nå har vi en god regjering, et stabil styre som leder landet godt gjennom pandemien og det trives jeg godt med.

Ropstad holder åpningstale til KrFs landsmøte klokken 11.00 torsdag.