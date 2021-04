Gjorde familiens liv til et mareritt – nå har «demon-chihuahuaen» fått ny eier

I april gikk annonsen om «demon-chihuahuaen» Prancer viralt, da «hele» Facebook ville adoptere ham.

Amerikanske Tyfanee Fortuna var desperat etter å bli kvitt chihuahuaen sin Prancer (2), som hun mener er som et «hjemsøkt viktoriansk barn i kroppen til en liten hund som hater menn og barn».

Ifølge Fortuna er Prancer «50 prosent hat og 50 prosent skjelvinger», og han liker kun kvinner. Hun mente at at Prancers ideelle hjem kun besto av kvinner.

– Hvis du har en mann, så er det ikke vits å svare, med mindre du hater ham, skrev Fortuna i annonsen.

– Perfekt match

Mange tok kontakt og ba om å få adoptere hunden, og nå melder National Public Radio at Prancer har fått ny eier.

Det var eieren Ariel Davis (36) som kunngjorde nyheten på Prancers nyopprettede Instagramkonto. 36-åringen sier til Today at hun innfridde på alle punkter:

– Jeg er lesbisk og lever med en annen kvinne. Jeg har ingen menn i mitt liv og jobber på en rehabiliteringsklinikk for kvinner. Jeg har ingen andre dyr. Det var en perfekt match, sier Davis.

Tyfanee Fortuna skrev mandag på Facebook at hun er takknemlig for alle delinger på Facebook, og at denne adopsjonen var en av de beste dagene i hennes liv.

– Vi savner Prancer, og han var elsket på tross av sin særhet. Jeg har mange erfaringer med giftige menn, så det var enkelt å overse hans ondsinnede adferd og elske ham uansett. Lettelsen over å slippe et viktoriansk barn som hjemsøker deg hele tiden, gjør at jeg sover bedre, sier hun.