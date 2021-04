Kjendisdatter døde

Den tidligere fotballspilleren Ashley Thomas Cain (30), som også er kjent fra «Ex on the Beach» og MTV-serien «The Challenge», har de siste månedene delt bilder og videoer fra datterens kamp mot leukemi på Instagram.

På søndag kom nyheten om at livet til den lille jenta ikke sto til å redde. Cain skriver følgende på Instagram:

– Hjertet mitt er knust. Du gjorde meg til en bedre mann. Du gjorde meg til den personen jeg alltid har ønsket å være. Du har lært meg mer i dine 8 måneder enn jeg har lært hele mitt liv.

Samlet inn store summer penger

Cain har i skrivende stund drøye 1,9 millioner følgere på Instagram og har nådd ut til svært mange i løpet av datterens sykdomsforløp.

Det ble startet en kronerulling med navnet «Help us save Azaylia's life!» for å samle inn penger til behandling av den lille jenta. I skrivende stund er det samlet inn over 18 millioner norske kroner.

– Vi kommer til å donere de ekstra pengene til andre barn og deres familier i lignende situasjoner. Vi ønsker å gi tilbake til miljøet som har støttet oss og som vi har enorm respekt for, sier de i siste oppdatering på kronerullingen.

Kjendisstøtte

Kjæresten til Cain og moren til barnet er den britiske influenseren Safiyya Vorajee. Også hun har delt hyppige oppdateringer i sosiale medier. I tillegg er det mange kjendiser som har støttet dem på veien, både ved å vise sin støtte på Instagram og ved å donere penger.

Dwayne The Rock Johnsen var en av dem som delte en rørende video.