Vitne: Siktede diskuterte med kvinnen like før drapet

FROGNER (TV 2): Da han kom hjem fra en luftetur med hunden, så vitnet at kvinnen diskutere åpenlyst med en mann. Kort tid senere hørte vitnet skudd. Fra vinduet sitt så han henne livløs i bilen.

Mannen TV 2 har snakket med, har forklart seg for politiet.

Han forteller at han gikk forbi den bilen til den avdøde kvinnen i 50-årene onsdag morgen. Vitnet har sett at kvinnen ofte parkerer langs Tostrups gate.

Ifølge vitnet stod det en mann inntil bilen og diskuterte synlig med kvinnen.

– Det var ikke høylytt, men det var åpenbart at de var uenige om noe. Det var ikke vennskapelig, sier vitnet til TV 2.

Smalt igjen døren

Klokken 08.27 fikk politiet melding om skyting på Frogner i Oslo.

Vitnet forteller at han akkurat hadde gått inn døren sin da han hørte flere høye smell. Fra vinduet i leiligheten så han at mannen smalt igjen bildøren og gikk raskt fra stedet.

Samtidig kunne han se at kvinnen satt livløs i førersetet.

Politiet fikk melding om skytingen klokken 08.27. Få minutter senere var de på stedet. Ifølge vitnet dro politiet kvinnen ut av bilen.

– Jeg skjønte med en gang at hun var død, sier han.

– SKUTT I BILEN: Et vitne mener at kvinnen ble skutt i førersetet på bilen, før politiet dro henne ut. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet fikk raskt informasjon om at en mulig gjerningsmann hadde kjørt fra stedet i høy hastighet.

– Da sperret vi raskt utfartsårer, og ti minutter etter hendelsen ble mannen pågrepet på E18, sier Grete Lien Metlid, leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

Den drapssiktede mannen har foreløpig ikke latt seg avhør, blant annet fordi han ikke formelt har valgt seg en forsvarer.

Mulig forretningsmotiv

Metlid opplyser at politiet ser på en sivilrettslig konflikt som mulig bakgrunn for drapet. Rettsdokumenter TV 2 har sett, viser at drapssiktede skylder avdøde 12,7 millioner kroner etter en dom som ble avsagt i desember.

ÅSTEDSARBEID: Krimteknikere og en rekke andre politifolk arbeidet på åstedet i timene etter drapet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet har tidligere onsdag opplyst at de har kontroll på et våpen de mener er brukt i drapet.

Flere vitner opplyser til TV 2 at de hørte flere skudd bli avfyrt på stedet onsdag morgen.

Metlid sier det er mange pårørende i saken, og at disse får oppfølging av politiet og øvrig hjelpeapparat.