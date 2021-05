Slik kan jeg se ut etter en hyggelig kveld på restaurant med kjæresten

Smerter som kun kvinner opplever forekommer overalt, hele tiden, i stillhet.

Det angår deg oftere enn du tror.⁣⁣ Bildet over er tatt den kvelden jeg og kjæresten min skulle ut og feire bursdagen min på en bedre restaurant i Oslo. Tampong og nattbind var ikke nok.

Mange menn og kvinner opplever ofte at kjæresten ligger i senga eller på badegulvet i smerter.

Kristiane Aateigen, kjent som instagrammeren Snillegucci

At dama blir deprimert, oppblåst, mister sexlysten, blir irritabel av prevensjon som ikke funker for henne.

At venninner avlyser planer, men føler at «vondt i livmoren» ikke er god nok grunn, så de skylder på noe annet.

Ledere opplever at ansatte må ta seg sykedager og blir sykemeldt.

Smerter fra endometriose, mensen, adenomyose, fibroider, spontanabort, vaginisme, infertilitet, PCOS eller en hel haug andre diagnoser kan være grunnen til at familiemedlemmet eller kollegaen din oppfører seg annerledes.

Kvinner i overgangsalderen, mødrene og bestemødrene våres, mangler tilstrekkelig med hjelp og kunnskap. ⁣⁣

Kvinnehelse angår kvinner, menn, unge, voksne, alle. Selv de som ikke har smerter.⁣

Du må forholde deg til det enten du vil eller ei.⁣

Noen ganger er det bare ikke «sånn det er å være en kvinne», det er sånn det er å ikke ha tilstrekkelig kunnskap om kroppen til 50% av befolkningen.⁣

Tenk om endometriose og adenomyose kan bli to så vanlige ord at alle vet hva det er. Som forkjølelse og influensa.⁣⁣

Så vanlig at en en gutt kan si til kjæresten sin at «mensen skal ikke gjøre så vondt, kanskje du har endometriose?».

At en far kan si det til sin tenåringsdatter. Alle kvinner må i det minste vite at det eksisterer.⁣⁣ Det er ikke sjeldne sykdommer. ⁣

Det gjelder ca. 30% av kvinner.⁣

Blås i alle de lange og kjedelige forklaringene om hva endo er (indre blødninger i magen), det er hovedsakelig smerte før og/eller ved mens.

Ofte knivstikkende. Men verre enn murring. Mensen skal ikke være smertefullt, og hvis du lurer på om du har for vondt, så har du nok det.

Opplever du at smertestillende må tas med en gang du kjenner murring, hvis ikke blir smertene nesten overkommelig vonde?

Har smertestillende sluttet å fungere?

Opplever du å ligge i fosterstilling, ha feber, å kaste opp, stråling i bena, utmattelse?

Alle disse alene, hver for seg, er for vondt. Alle disse samtidig er et nødsignal. Du burde oppsøke en lege som tar deg på alvor.

Det tar i snitt åtte år å få diagnosen endometriose, og de fleste av oss må innom for mange leger før noen tar tak.

Jeg måtte selv til fire leger og fire gynekologer i løpet av 13 år før jeg fikk hjelp.⁣

For meg gikk menstruasjon fra å være to smertefulle dager i mnd til 14 dager på bare et halvt år.

Vi får diagnosen så sent fordi sykdommen får for lang tid på å utvikle seg før det sier pang.

Når det først blir så ille at vi får hjelp er det ofte for sent, irreversibelt. ⁣⁣Det er sykdommer som blir verre og verre og kan ende med infertilitet og kroniske smerter. 40% av de som sliter med å få barn har hatt underliggende endometriose.⁣ ⁣

Du hører ikke nok om menssmerter for kvinner vet ikke hvor vondt det gjør å ha det for vondt.

Vi blir ikke hørt, bare sendt hjem med smertestillende og uten kunnskap. Vil ikke skille oss ut på arbeidsplassen.

⁣Jeg håper økt bevissthet gjør at folk kan bidra og delta aktivt når de har muligheten.⁣⁣

Snakk opp i møter hvor stemmen din kan ha noe å si. Ta opp tema i samtaler med venner og familie.

Hør på andre sine historier og fortell din egen. Ha forståelse for hvordan skjult smerte endrer atferd.

I gruppen «slemmehelse» blir jeg ofte bedt om å dele spørsmål anonymt, fordi avsender frykter at det skal gå ut over jobben dersom kollegaer eller arbeidsgiver ser at helsen ikke er på topp.

Min stemme er høy og viktig fordi min åpenhet ikke fører til negative konsekvenser i mitt arbeidsliv eller kjærlighetsliv.

Dette er for alle dere som må kjempe i stillhet, uansett grunn.

