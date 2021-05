Nina (25) var lei av den trygge hverdagen – tok drastisk valg

I 2001 flyttet Nina Reynisdottir (25) og familien fra Island til Norge. Nina var bare fem år, og verden skulle snart oppleve finanskrise.

– Vi flyttet før krisen brøt ut, men allerede da var det et miljø på Island vi tok avstand fra. Mange tok opp store lån for å kjøpe hus og biler, og det var generelt stort forbruk, forteller Nina til God morgen Norge.

Både hun og familien har alltid hatt et bevisst forhold til økonomi.

– På Island er det kultur for å jobbe mye. Pappa lærte meg om penger, og jeg ble interessert i det som ung.

Nina kan huske at faren pleide å gi henne én krone her og der, slik at hun kunne spare.

– Jeg spurte; «Hvorfor gir du meg én krone?», og så svarte han at det blir mye når du har fått det mange ganger. Det hjalp meg å forstå at alle monner drar, og at man må tenke på hver krone som viktig, sier Nina.

ØKONOMISK BEVISST: Nina lærte om pengers verdi allerede som barn. Foto: Privat

Valgte bort tryggheten

I 2015 begynte Nina å studere markedsføring. Da hun var ferdig med en bachelorgrad, fikk hun fast jobb med én gang.

Etter tre år i arbeidslivet bestemte 25-åringen seg for å gjøre noe drastisk. Hun sa opp jobben og bestemte seg for å satse på TikTok.

– Hverdagen med fast jobb passet ikke for meg.

Nina har ingen utdannelse innen økonomi, men bruker egne erfaringer til å inspirere følgerne sine til sparing og investering.

Gjennom kontoen @investermednina deler 25-åringen små videoer om aksjer, fond og triks for å spare penger.

Og det er spesielt én video som har fått mye oppmerksomhet, nemlig den hvor Nina forklarer hvordan man kan få gratis strøm.

– Tipset er å bli kunde hos en leverandør som har prismatch. En gang i måneden fant jeg gratis introduksjonstilbud hos andre leverandører. Da jeg sendte det til min leverandør, måtte de matche det. Da trengte jeg bare å betale nettleie, forklarer hun.

INFLUENSER: Nina bruker TikTok for å inspirere andre til å ta smarte økonomiske valg. Foto: Privat

Ninas sparetips

I tillegg til å tjene penger på TikTok, har Nina og noen andre frilansere startet mediebyrå sammen. Den tredje inntektskilden er utleie av en leilighet på Stovner i Oslo, som Nina kjøpte som 22-åring. Det klarte hun, ifølge seg selv, takket være flaks og hardt arbeid.

– Som ung sparte jeg mye penger. Jeg var veldig engasjert i det, forteller hun.

Da det ble slutt med kjæresten fikk hun motivasjon til å finne et nytt sted å bo. Hun tok kontakt med banken og ba om lån. Det fikk hun så lenge faren kunne stille som medlåntaker.

Hvis man skal spare mer er det, ifølge Nina, tre overordnede punkter som gjelder:

Redusere kostnader Øke inntekter Investere overskuddet

– Kutt utgifter som du ikke bruker. Veldig mange av oss abonnerer på ting vi ikke trenger, for eksempel strømmetjenester, ekstra lagringsplass i skytjenester, en bokklubb og andre typer medlemskap, sier Nina.

– Hvis ikke det er mulig å kutte så mye i kostnadene, kan man prøve å finne nye måter å tjene penger på. Det høres arrogant ut, men det finnes muligheter, fortsetter hun.

Enkle måter å tjene penger på

På spørsmål om lavterskel måter å tjene mer penger på, lister Nina blant annet opp det å selge ting på Finn.no, leie ut ting som bil, telt eller verktøy, passe barn og gå tur med hunder. Hun forteller også at det å ta på seg frilansoppdrag, hvis man kan det, er en god måte å tjene litt ekstra på.

– Boligkostnader kan reduseres ved å spe på med leieinntekter fra Airbnb når du er på ferie, eller fast utleie av et soverom, bod eller parkeringsplass.

Nina mener også at investering er en god måte å få penger til å vokse på.

– Man kan begynne med en hundrelapp i et indeksfond. Få penger til å jobbe for deg ved å plassere dem et sted hvor de vil vokse. Lær mer om hvordan du kan bruke rentefond, indeksfond, aktive fond og aksjer til å bygge din personlige økonomi, sier hun.

Nina har imidlertid forståelse for at ikke alle har mulighet til å sette av mye penger hver måned.

– Det jeg tenker er at alt er en prosess, man er på ulike reiser og har ulikt tempo. Mitt mål er å motivere og inspirere. Jeg skjønner at ting kan være vanskelig. Det er en reise, man må bare gjøre det man kan, sier Nina.