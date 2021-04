Blir SAS' nye konsernsjef

Det melder SAS i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Anko van der Werff kommer fra stillingen som sjef for det colombianske flyselskapet Avianca. Han begynner i jobben som SAS' konsernsjef senest i juli, opplyser SAS.

Flyselskapet ansetter Karl Sandlund som midlertidig konsernsjef, som vil ta over for dagens konsernsjef Rickard Gustafson i mai.

– Etter en omfattende, grundig og intens prosess, er jeg glad for å se at SAS tiltrekker seg et så bredt tilfang av talentfulle kandidater fra flybransjen. Jeg er stolt av at jeg i dag kan presentere Anko van der Werff som ny konsernsjef for SAS AB, sier styreleder Carsten Dilling.

Han mener van der Werff tydelig pekte seg ut som den sterkeste tilveksten til SAS' lederteam.

– Anko har dyptgående kunnskap om flyindustrien og lang erfaring fra ulike internasjonale karrierer. Dette blir viktig når SAS skal håndtere utfordringer i årene framover, gjennom en uforutsigbar periode preget av koronaviruset, sier Dilling.

Styrelederen uttaler at van der Werff har god kjennskap til Skandinavia, og derfor vil være en passende konsersjef for SAS.

– I vår situasjon er det en fordel at han begynner i stillingen allerede i juli. For å sikre en sømløs og fremoverlent overgang, vil kommersiell direktør Karl Sandlund være fungerende president og konsernsjef til Anko begynner, sier Dilling.

Han takker Rickard Gustafson for en «excellent job done» og det han beskriver som et godt personlig samarbeid.

– På vegne av styret og SAS, ønsker jeg Rickard alt godt og lykke til i hans nye rolle i SKF, sier Dilling.

Rickard Gustafsons nye arbeidsplass SKF er en svensk industribedrift.