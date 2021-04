Rekordene skyter i været og svartebørsen koker. Dette frykter de nå

Tre måneder inn i pandemien, sluttet Sayyed Munir Kamruddin (52) å bruke beskyttelsesutstyr når han jobbet på kirkegården.

– Jeg er ikke redd for covid, jeg jobber med mot. Alt handler om mot, ikke om frykt, sier Kamruddin til Reuters.

Etter at det andre bølgen førte til rekordmange koronadødsfall i India, har 52-åringen jobbet døgnet rundt for å grave nok graver. Han forteller at han ikke har hatt en eneste feriedag det siste året.

– Vi henter kroppene fra ambulansene og begraver dem. Det er vår eneste jobb og det er hardt arbeid, sier han.

I storbyene har dødstallene blitt så høye at pårørende blir nødt til å brenne sine døde i gatene.

GRAV: Sayyed Munir Kamruddin graver nok en grav for et menneske som har mistet livet med korona i Mumbai i India. Foto: Francis Mascarenhas / Reuters

En stor tragedie

Den siste tiden har koronafokuset vært på India, som er spesielt hardt rammet av landets andre koronabølge.

3645 koronadødsfall ble registrert i India torsdag. Samtidig er nesten 380.000 registrert smittet siste døgn, som er det høyeste som har blitt registrert for noe land gjennom pandemien.

Sykehusene er overfylt, det er mangel på oksygen og medisin, og folk dør mens de venter på helsehjelp.

Generalsekretæren i CARE, en norsk hjelpeorganisasjon, forteller at det er vondt å høre historier fra kollegene som jobber i felt.

PÅ GATEN: Overfylte krematorier fører til at likene blir fraktet til gater, parker og parkeringsplasser for å brennes. Foto: Altaf Qadri / AP

– De forteller om en stor menneskelig tragedie. Mennesker står i kø utenfor sykehusene med pusteproblemer. Min kollega fortalte om en venn som var innlagt, som måtte skaffe en oksygenflaske for å beholde plassen på sykehuset, sier Kaj-Martin Georgsen.

Heldigvis klarte venner og familie å samle inn pengene, så den syke fikk bli værende. Dette klarer de færreste.

– På svartebørsen i India har prisen på oksygenflasker tyvedoblet seg. Folk flest har ikke råd til det, så dette er en helt prekær situasjon for vanlige mennesker, sier Georgsen.

Vil bli verre

CARE forteller at de jobber på spreng med å øke sykehuskapasiteten.

De er i gang med å reise et provosorisk sykehus på en fotballbane i Bahar med plass til 100 senger, og ytterligere fem er planlagt.

– Det er en liten hjelp, men vi skal fortsette å forsterke innsatsen fremover, sier Georgsen.

Til tross for at India nå får bistand av medisinsk utstyr og koronamidler fra en rekke land, frykter mange at krisen vil fortsette å forverre seg.

– Smitten er ute av kontroll, og mine kolleger forteller at det kommer til å bli enda verre, sier generalsekretæren.

Helsearbeiderne som står i førstelinjen blir også syke og kan ikke gå på jobb. Dette fører til ytterligere kollaps av et helsevesen som allerede er i knestående.

– I verste fall kan smittetallene doble seg på bare noen få uker. Derfor er den eneste veien ut av denne krisen vaksinering, sier han.

KORONA: En mann venter på at pårørende skal kremeres i New Delhi. Foto: AP

Fører til bekymring i Norge

Situasjonen i India har også ført til bekymring i Norge. Onsdag ble det klart at regjeringen skjerper reiserådene og innreisetiltakene.

– Den alvorlige situasjonen i India er en viktig påminnelse om at vi fortsatt står midt oppe i en global pandemi. Dette er altså ikke over, og vi anbefaler ingen å reise dersom det er strengt nødvendig, sa justisminister Monica Mæland på en pressekonferanse onsdag.

På grunn av bekymringen for at den indiske virusvarianten skal få fotfeste også i Norge, besluttet regjeringen å fraråde alle reiser til India. I tillegg frarådes alle reiser til nabolandene Bangladesh, Irak, Nepal og Pakistan.

– Nordmenn som reiser kan komme i store problemer ved at de blir smittet og kan komme i en situasjon der de ikke får helsehjelp, advarte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

OKSYGEN: En koronapasient får oksygen mens hun sitter i en bil i New Delhi. Foto: Altaf Qadri HVILER: Overarbeidede helsearbeidere tar en pust i bakken i skyggen fra sola. Foto: Altaf Qadri

Mer smittsom

Avdelingsdirektør Line Vold ved FHI forteller at det ikke finnes mye god kunnskap om den indiske virusvarianten, som dominerer i India.

– Det vi vet er at den har to mutasjoner, som gir endringer i spike-proteinet. Dette kan gi endringer i smittsomhet og påvirke effekten av vaksiner, sa Vold.

FHI antar at varianten er mer smittsom, men mener at det ikke er holdepunkter ennå for at den fører til redusert effekt av vaksiner.

Torsdag melde VG at det så langt har blitt bekreftet tre tilfeller av den indiske virusvarianten i Norge.

En rekke land bistår India med medisinsk utstyr og koronamidler. Norge har også besluttet å gi 20 millioner kroner.

FHI mener at epidemien i Norge henger nært sammen med utviklingen i resten av verden.

– Erfaringene med de nye virusvariantene har vist at ingen land er trygge før alle er det, skrev de i en rapport.