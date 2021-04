Mens osloborgerne holder seg hjemme, invaderer disse gatene

Oslo kommune regner med at det finnes ca. fire rotter per innbygger i hovedstaden. De er nattdyr og trives best i skyggen, derfor er de nokså vanskelige å få øye på.

Men med stengte utesteder, restauranter og butikker har rottene måtte finne næring andre steder. Biolog og fagsjef i NOKAS skadedyrkontroll, Kari Rigstad, ser en endring i rottenes adferd.

ADFERDSENDRNG: Kari Rigstad, Biolog og fagsjef i NOKAS skadedyrkontroll, har flere års erfaring med rotter. Hun ser en tydelig endring i adferden til rottene i Oslo sentrum. Her i buskene ved Nationaltheatret. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– De er mer synlige i bybildet, og det handler litt om at de ikke har så mye mat i sentrum lenger. Det er mindre kebab og spy på natta. For å få mat nå, må rottene ta en risiko. Og det betyr at rottene kanskje må ut på fortauet for å få tak i matbiten før måkene gjør det, sier Rigstad til TV 2.

Sultne og mer aggresive

TV 2 blir med Rigstad til Nationaltheatret i Oslo. Selv midt på lyse dagen er rottene lette å få øye på. I busker, søppeldunker og bed lusker de rundt for å finne næring i avfallet som folk kaster fra seg på farta.

I DAGSLYS: Rottene er som regel nattedyr, men har blitt mer synlige på dagtid i hovedstaden. Biologer knytter det opp til lockdown og færre mennsker i gatene. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Rottene er jo i utgangspunktet nattaktive, og egentlig ganske sky og skeptiske dyr. Så når de nå er fremme på lyse dagen, så er det et tegn på at de er sultne, forklarer biologen.

Rotter er som regel menneskesky, og er ikke farlige for folk flest. Men Rigstad advarer likevel.

– Sultne dyr kan skifte litt adferd, og oppføre seg mer aggressivt. Jeg anbefaler ikke å gå mot dem. Det kan være de blir sinna.

Meldeplikt

I Danmarks hovedstad er det lovpålagt å gi beskjed til kommunen om man observerer rotter i bybildet. Etter mottagelse av slike meldinger, rykker skadedyrteamet ut til stedet. Men i Oslo er en slik ordning ikke aktuelt, ifølge Bymiljøetaten.

DUGNAD: Terje Laskemoen, avdelingsdirektør for natur og forurensing i Bymiljøetaten i Oslo, mener rottebekjempelse er en dugnad for flere aktører. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det er på en måte en dugnad man må gjøre sammen dette her. Med å holde bestanden i sjakk, som ved å ha skadedyrkontroller enkelte steder der hvor det blir utbrudd, sier Terje Laskemoen tl TV 2. Han er avdelingsdirektør for natur og forurensing i Bymiljøetaten Oslo.

De fleste rottene TV 2 observerte var i området rundt Nationaltheatret T-banestasjon i Oslo sentrum. Redaksjonen har også fått tips om observasjoner i flere andre deler av byen.

Til de som skulle få en rotte på kloss hold, har Rigstad ett råd:

– Lat som du ikke ser den, og passér. De rottene som er her veldig vant til folk.