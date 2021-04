Mens norske 20-åringer fortviler, får selv oldboys koronafritak her

Se reportasjen fra dansk breddefotball i videovinduet over.

– Jeg får fnatt av å sitte hjemme. Jeg har tre barn, kone og har det fint, men av og til har jeg behov for å komme ut og være sammen med folk jeg kjenner, sier Johnny Johannessen engasjert.

Han er trener for oldboyslaget Torpedo Vestegnen fra København, og tar seg tid til en prat med TV 2 mens laget hans blir herjet med av avdankede FCK-helter i Kjøbenhavns Boldklub.

Her er det ingen énmetersregel mens kampen pågår, og både treninger med vanlig kontakt og fotballkamper skjer med danske myndigheters velsignelse.

Takknemlige dansker

Det ender med stygge sifre og 1-9 i sekken for Torpedo-veteranene. Men for Kenneth Jensen - som pådro seg en saftig lyskestrekk og måtte forlate banen underveis - overskygges både skaden og resultatet av gleden over å kunne spille fotball med kameratene sine.

– Helsen vår, når vi sitter innendørs, jobber hjemmefra og ikke får rørt oss overhodet... det tror jeg faktisk er mer usunt enn å komme ut og eventuelt bli eksponert for noe smitte, mener Jensen.

– Hvor viktig er det for deg å kunne spille fotball med laget ditt?

– For min personlige helse har det enorm betydning, ikke minst det å kunne møte andre utendørs hvor man ikke er tett sammen, sier han.

– ENORM BETYDNING: Kenneth Jensen (til venstre) sier åpningen av breddefotballen har enorm betydning for hans personlige helse. Til høyre trener Johnny Johannessen. Foto: Johannes Morland

Til sammenligning har breddefotballen i Norge, for alle over 20 år, vært stengt siden mars i fjor.

I Danmark fikk hele bredden trene som normalt allerede fra 13. mai i fjor. I november/desember, etter at sesongen var over for de fleste, ble aktiviteten stengt ned for en periode da smittetallene skjøt i været.

Solbakken med advarsel

Men allerede i mars i år rullet den danske breddefotballen for fullt igjen. Ikke bare for barn og unge under 20 år, men for fotballspillere i alle aldersgrupper.

Også i land som Sverige, Island og England har myndighetene prioritert å få i gang breddeidretten.

Landslagssjef Ståle Solbakken - som selv bor i København og har datteren Ida (16) i breddefotballen - mener danskene er et bevis på at utendørs fotballspilling er forsvarlig under en pandemi.

- LOV Å INNRØMME FEIL: Ståle Solbakken har en klar oppfordring til personene som har ansvaret for at breddeidretten i Norge holdes stengt. Foto: Aleksandar Djorovic

– Du skal ha veldig vektige grunner for ikke å gå i gang med det. Det handler om en annen type sykdom enn korona. Du har psykisk helse, som har vært mye diskutert under pandemien, og du har frafallet i idretten, med hva det vil koste samfunnet på kort og lang sikt, sier Solbakken.

Han understreker at han har respekt for at myndighetene sitter med et enormt ansvar, og gjør det de mener er riktig. Samtidig kommer han med en oppfordring til norske helsemyndigheter:

– Det er lov å innrømme at «her har vi kanskje gått for langt, litt for lenge.» Og se til de landene som har klart å gjennomføre dette på en god måte. Jeg bor i ett av de landene, sier Solbakken.

– Hva ville du gjort om du var trener for en breddelag i Norge som ikke fikk trene normalt eller spille kamp?

– Jeg ser fortvilelsen i det ganske land. Dette er livet til mange. Én ting er breddeidretten for de voksne, som har en enorm mental og fysisk effekt på hele samfunnet og hvordan vi har det. Det samme har barneidretten og all aktivitet for barna. Jeg håper og tror at dette blir evaluert hver eneste dag nå, når det har gått så langt og vært stengt ned så lenge. Det får konsekvenser for framtida til veldig mange, sier Solbakken.

IKKE HASTVERK: Helseminister Bent Høie og helsemyndighetene har signalisert at breddeidretten kanskje kan komme i gang med treninger i siste halvdel av mai. Foto: Lise Åserud

Men foreløpig virker det ikke som helsemyndighetene i Norge har hastverk.

Viser til bedre smittetall enn Danmark

Da TV 2 i forrige uke intervjuet flere av landets helsetopper og toppolitikere, var svaret at det ikke lot seg gjøre å gi 50 000 breddefotballspillere fritak fra «den viktigste regelen vi har under en pandemi, nemlig énmetersregelen».

Det til tross at både helsedirektør Bjørn Guldvog og assisterende helsedirektør Espen Nakstad har uttalt at det ikke er den fysiske kontakten ved fotballspillingen som er problemet, men logistikken rundt.

I tillegg har et NFF-oppnevnt utvalg, ledet av Ørjan Ulsvik som er professor i medisinsk mikrobiologi, konkludert med at utendørs fotballspilling ikke vil medføre en vesentlig økning i smittetrykket i Norge.

Denne rapporten er overlevert myndighetene, men ble ikke nevnt med et ord da Helsedirektoratet og FHI kom med sin vurdering av nasjonale tiltak for organisert idrett i april.

Helse-og omsorgsminister Bent Høie ser ikke verdien med å se til våre naboland.

– Smittesituasjonen har vært mye bedre i Norge enn i Danmark og Sverige i den perioden.

– Tror du det har noe med med breddefotballen å gjøre?

– Det har i hvert fall noe med den samlede innsatsen å gjøre, svarte Høie i forrige uke.

Ståle Solbakken stusser over den argumentasjonen.

– Jeg er overhodet ikke i posisjon til å argumentere medisinsk. Det er jeg ikke. Men jeg er i posisjon til å argumentere for verdien av breddeidrett. Jeg nekter å tro at Danmark, Sverige, Island og andre land som har kjørt på med breddeidrett i lang tid nå, ville gjort det om det hadde en veldig negativ effekt på den totale koronasituasjonen. Såpass tiltro har jeg til myndighetene i de respektive landene, sier landslagssjefen.