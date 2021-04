Hevder at han ble hjerneskadet på TV – krever 42 millioner i erstatning

Det var i 2014 at opptaket av BBC-programmet «Bang Goes The Theory» gikk galt, skriver The Independent.

I programmet ble programleder Jem Stansfield (46) spent fast til en spesialbygget vogn og sendt i høy hastighet mot en metallstang.

Målet var å simulere et sammenstøt mellom en bilist og en lyktestolpe.

– Dette blir nok ikke behagelig, sa han like før det smalt.

Og:

– Vi vet ikke helt hvordan kroppen min vil reagere under sammenstøtet.

I en video fra forsøket ser man at Stansfield, som er utdannet ingeniør, dundrer mot lyktestolpen og at hodet hans kastes fremover.

Han tar seg til ansiktet og sier at han har vondt.

Deretter blir han sendt baklengs inn i metallstolpen, og hodet blir denne gangen kastet bakover.

FULL FART: Jem Stansfield dundrer mot metallstangen i den spesialbygde vogna. Foto: Skjermdump

Konstant svimmel

Nå, syv år etter stuntet, har han fortsatt smerter, og dette er årsaken til at han saksøker BBC for 3,7 millioner pund, altså 42 millioner kroner.

I søksmålet kan man lese at han i forbindelse med stuntet fikk nakkesleng, en liten hjerneskade og psykiske problemer.

Han opplyser at han fortsatt har smerter, og at han føler seg svimmel døgnet rundt.

En rettsinstans i London har nå gitt Stansfield medhold i at hans sjanser for å bli frisk igjen er minimal, og saken fortsetter derfor i høyesterett i London.

Viser «Top Gear»-stjerner

Skadene har ført til at 46-åringen har måttet legge TV-karrieren på hylla.

Han forteller at tapt inntekt er hovedårsaken til at han nå saksøker BBC.

STJERNESKUDD: Jem Stansfield mener han har gått glipp av millioner som følge av skadene. Foto: BBC

Han mener at han kunne ha tjent like mye som «Top Gear»-stjernene Jeremy Clarkson (61), James May (58) og Richard Hammond (51) hvis han ikke ble skadet i 2004.

BBC er enige i at Stansfield burde få erstatning, men bestrider alvorlighetsgraden i skadene han fikk.

Foreløpig har de gått med på å betale ham to tredjedeler av beløpet han saksøker dem for.

Det er ikke kjent når partene møtes i høyesterett.