Solskjær svarer Roma-fansen: – Ikke meningen å være respektløs

Fire semifinaler, fire nederlag. Det er neppe en statistikk Ole Gunnar Solskjær er særlig fornøyd med, men det er altså fasit etter kristiansunderens første fire semifinaler som Manchester United-sjef. Torsdag venter Roma i den femte.

– Vi vet hvor mye det betyr for laget og hele klubben. Fokuset er å komme til finalen og avslutte sesongen med jubel. Helt siden vi gikk ut av Champions League har det handlet om å komme til finalen. Vi er et steg unna den store kampen, sier Ole Gunnar Solskjær.

48-åringen har lenge snakket om viktigheten av det første trofeet for Manchester United-spillerne, men han legger heller ikke skjul på at det betyr litt ekstra - også på et personlig plan.

– Det vil være en drøm som går i oppfyllelse den dagen jeg kan løfte et trofe som en manager for denne klubben, Vi bygger stein for stein. Vår ambisjon er å avslutte med å løfte å trofeet. Jeg vet hvor mye det betyr for at laget skal fortsette utviklingen, sier Solskjær til TV 2.

Sinte Roma-fans

For å klare det må altså Roma beseires i semifinalen. Med fem kamper igjen av sesongen ligger italienerne foreløpig på en 7. plass i Serie A, og på papiret ser Manchester United ut som klare favoritter. Solskjær har uansett klart å hisse på seg bortefansens vrede. Etter kvartfinale-seieren mot Granada sa nordmannen nemlig følgende om det kommende møte med Roma:

– Jeg kjenner dem ikke, og jeg har ikke sett dem spille.

Den uttalelsen satt sinnene i kok i Italia.

– Det var rett etter kampen og jeg var lettet over at vi var videre. Jeg hadde ikke analysert dem nok til å gi dem nok respekt. Det er en fantastisk klubb med en flott historie. Jeg kjenner til kvaliteten deres. Vi har analysert dem nøye siden det ble klart at vi møter dem, og vi er klare for dem. Det var ikke meningen å være respektløs, forklarer Solskjær, som nå har rettet alt sitt fokus mot å nå sin første finale som Manchester United-sjef.

Lært av nederlag

Forrige sesong stoppet Europaliga-drømmen i semifinalen, da Sevilla ble for sterke på nøytral grunn i Tyskland. Manchester United har også kommet til kort i to semifinaler i ligacupen og én i FA Cupen i løpet av nordmannens regjeringstid. Nå håper Solskjær at laget har tatt lærdom.

– Jeg vil gjerne tro det. Spillerne har hatt et ekstra år, de har mer erfaring og de har vært igjennom vanskelige tider. Det var en rar slutt på forrige sesong, og selv om vi ønsket å komme til finalen, var det en rar atmosfære og følelse. Med de skuffelsene som motivasjon, er jeg trygg på at vi får en god prestasjon. Nå handler det om å prestere gjennom 180 minutter for å komme til finalen, sier han bestemt og får støtte av venstreback Luke Shaw.

– Personlig er det en stor motivasjon. Jeg har vært uheldig som ikke har vært involvert i semifinaler og finaler, så jeg gleder meg til i morgen. Det er veldig viktig for laget. Vi har gått glipp av noen finaler de siste sesongen, men vi tror vi kan klare det nå. Det er en enorm motivasjon å nå den finalen, så det er en kamp vi gleder oss til, sier Shaw.

Den engelske landslagsspilleren har ved flere anledninger hyllet Solskjær for jobben han gjør på Old Trafford. Pressekonferansen før torsdagens møte med Roma var intet unntak.

– En av grunnene til at jeg gjør det så bra er manageren som sitter ved siden av meg, og så er det litt på grunn av meg selv. Jeg har mer selvtillit og jeg nyter å spille fotball igjen. Laget er på vei i riktig retning og jeg vil være en del av det. Jeg vil fortsette å utvikle meg og hjelpe laget til å vinne trofeer, forklarer Shaw.