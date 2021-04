Hulsker begår gigatabbe i Kompani Lauritzen: – Verste du kan gjøre

Aspirantene skal nok en gang bli presset til det ytterste i lørdagens episode av Kompani Lauritzen. De blir slitne, og derfor kanskje også litt ukonsentrerte, idet de skal brifes i forsiktighetsregler rundt sprengning med sprengstoffet C-4.

Så gjør VG-profil Bernt Hulsker (43) det man overhodet ikke skal gjøre.

– Jeg var helt i ørska etter alt vi allerede hadde vært gjennom. Så da sprengningsbasen instruerte oss i hvor fatale konsekvenser en C-4-ladning kunne medføre ved feiltrinn – som for eksempel at lungene kunne kollapse – så prøvde jeg egentlig bare å fortrenge det som ventet, sier Hulsker til TV 2.

«Squeeze not pull»

Dernest klarer Hulsker å avsikre våpenet sitt og fyre av et vådeskudd ned i bakken.

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men jeg sto nå der og fiklet og tenkte på teknikker for å trekke av, «squeeze not pull» og så videre, og plutselig så blåste jeg hele greia, sier 43-åringen.

Geværet var selvfølgelig ikke ladd med skarp ammunisjon, men det var nok til å sette en støkk i troppen. Hulsker forteller at han raskt forsto at han hadde dummet seg ut, særlig fordi han også var korporal da udåden fant sted.

SJOKK OG VANTRO: Resten av troppen blir satt ut når Hulsker fyrer av vådeskuddet. Foto: Skjermdump / TV 2

– Det er det verste du kan gjøre i militæret. Jeg er bare glad jeg ikke ble kastet ut fra Kompani Lauritzen som følge av det, sier Hulsker.

Vådeskudd etterforskes

TV-profilen ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilke konsekvenser vådeskuddet fikk før seerne får sett programmet.

Preben Aursand, presse- og informasjonsbefal i Forsvaret, holder med Hulsker i at vådeskudd ikke bør forekomme, og at det vil utløse en etterforskning dersom en soldat avfyrer et vådeskudd i Forsvaret.

– Hvis et vådeskudd blir avfyrt, enten det er i leir, i felt, når man trener på stridsteknikk eller på skytebanen, vil det gjerne utløse en etterforskning og militærpolitiet vil bli involvert – uansett om skuddet er skarpt eller løst, for det kan være fare forbundet med begge, forklarer Aursand.

Vurderer omstendighetene

Hvilke sanksjoner et vådeskudd får, beror på omstendighetene for skuddet.

Preben Aursand, presse- og informasjonsbefal i Forsvaret Foto: Forsvaret

– Det er mye å ta hensyn til i en slik vurdering. Ble skuddet avfyrt i sikker retning, for eksempel mot skivene på en skytebane? Har soldaten hatt det tungt mentalt? Har det skjedd noe i livet til vedkommende den siste tiden? Var det en stressende situasjon?, ramser Aursand opp før han legger til:

– Det er viktig at ikke befalet bruker en slik hendelse som brekkstang for å spre frykt, for det er jo til syvende og sist befal og offiseren som skal ha kontroll i første rekke.

Når etterforskningen er ferdig, kan ugjerningen sanksjoneres mot på flere måter.

– Soldaten kan anslagsvis få en bot på alt fra 4000 til 10.000 kroner. Det kan også innebære refs, enten tilsnakk på lukket rom eller foran troppen på oppstillingsplass. Man kan bli fratatt goder som lønn og reiser. De verste tilfellene kan også innebære at det kommer på rullebladet og følger vedkommende videre i livet, forklarer Aursand.



Fikk korreks

Hulsker er godt kjent med at uforsiktig omgang med våpen i Forsvaret kan by på etterspill. 43-åringen har nemlig tråkket feil en gang tidligere, da han var i artilleriet på Setermoen i Troms som ung.

– Jeg husker at jeg står med bazookaen klar på skuldra, da løytnanten spør «Er du klar, Hulsker?». Jeg hører ikke helt hva han sier, og velger da å snu meg mot vedkommende, hvilket medførte at jeg siktet rett mot panna hans. Den fikk jeg muntlig korreks for på oppstilling dagen etter, avslutter Hulsker.

