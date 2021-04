Politiet: Siktet pågrepet etter 10 minutter

POLITIHUSET, OSLO (TV 2): En mann er formelt siktet for drapet på Frogner onsdag morgen. Han har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer.

Det opplyser politiet på en pressekonferanse etter at en kvinne ble skutt og drept på åpen gate på Frogner i Oslo.

Hendelsen skjedde like før klokken 08.30 onsdag.

Den avdøde kvinnen er i 50-årene. En mann i slutten av 30-årene er pågrepet.

Ifølge politiet har de ingen familiær relasjon, men de har en forretningsmessig forbindelse.

– Det dreier seg om en mulig sivilrettslig konflikt og en pågående sak, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Pågrepet raskt

Den siktede er en mann i slutten av 30-årene som politiet har «noe kunnskap om fra før», ifølge politiet.

– Politiet var på stedet bare minutter etter at vi fikk de første meldingene, og vi fikk raskt informasjon om at en mulig gjerningsmann hadde forlatt stedet i bil. Da sperret vi raskt utfartsårer, og ti minutter etter hendelsen ble mannen pågrepet på E18, sier Metlid.

Hun sier at de nå jobber videre med å undersøke relasjonen deres.

Avhør

Så fort en forsvarer er oppnevnt, vil avhør av mannen begynne.

– Siktede sitter nå i samtale med en advokat, og avhøreren sitter klar for å starte avhørene. Mye taler for at det blir snakk om fengsling i morgen, sier Metlid ved 14-tiden onsdag.

Politiet har tidligere onsdag opplyst at de har kontroll på et våpen de mener er brukt i drapet.

Flere vitner opplyser til TV 2 at de hørte flere skudd bli avfyrt på stedet onsdag morgen.

Metlid sier det er mange pårørende i saken, og at disse får oppfølging av politiet og øvrig hjelpeapparat.