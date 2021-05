Tomasz (28) ble aldri funnet – politiet tror han ble drept

– Vi tror fortsatt det er mulig å løse saken og ønsker tips. Det har vist seg i andre alvorlige saker at det er mulig å finne levninger etter lang tid, sier politiinspektør Pål Jæger Pedersen i Vest politidistrikt.

– Ville aldri stukket av

I 2006 forlot Tomasz Polen for å bosette seg i Stavanger. Han hadde fått jobb som håndverker og etablerte seg fort med både polske og norske venner - som kalte ham Tomek. Hjemme i Polen hadde han foreldre og to yngre søsken.

TROR BROREN BLE DREPT: Søsteren til Tomasz, Aleksandra Skroz, mener broren aldri ville stukket av frivillig. Foto: Åsted Norge

– Han var empatisk, hardtarbeidende og følsom. Han var veldig kjekk og han var en kjærlig bror som alltid tok vare på meg og familien vår, forteller lillesøsteren Aleksandra på Skype fra Polen.

Familien har forsonet seg med at han er død, men de har et sterkt ønske om å få vite hva som skjedde med ham på sensommeren 2008.

– Vi skjønte med én gang at noen andre måtte være involvert, for vi hadde veldig god kontakt med Tomek. Han ville aldri stukket av. Hvis det var noe galt ville han helt sikkert sagt det til oss, sier søsteren.

Den siste natten

JOBBET SOM HÅNDVERKER: Tomasz jobbet to år som håndverker i Stavanger før han forsvant. Foto: Privat

Fredag morgen den 22. august 2008 forlot Tomasz en nattklubb som den gang het Taket i Stavanger sentrum. Han var sammen med en kompis, men deres veier skiltes ved Burger King der Tomasz skulle kjøpe mat.

Trafikkdata fra Tomasz sin mobiltelefon viser trolig hans siste bevegelser og ble viktige i den videre etterforskningen av saken. De viser at han dro hjem til Tasta rundt kl. 04 på natten. Bare fire timer senere begynte mobilen å bevege seg, først til området Kampen, deretter til Storhaug. Da klokka var 09:15 den 22. august 2008 slo mobilen ut på en basestasjon på Dale i Sandnes. En halv time senere forsvant mobilsignalene for godt.

Drapsalarm

POLITIET TROR PÅ LØSNING: Politiinspektør Pål Jæger Pedersen fra Stavanger og Åsted Norges Asbjørn Hansen ved Gandsfjorden der liket av Tomasz kan ha blitt dumpet. Foto: Åsted Norge

Det tok tre dager før Tomasz ble meldt savnet av to arbeidskolleger, og politiet etterforsket saken lenge som en savnet-sak. Det gikk over et halvt år før de satte sammen puslespillet på nytt og startet en drapsetterforskning i det skjulte. Høsten 2009 slo de drapsalarm.

– Det var gjort noen søk uten at man fant noen tegn etter ham. I tillegg viste det seg at passet var i Stavanger og ingenting tydet på at han hadde reist vekk. Han hadde også en diabetessykdom og medisinen lå igjen i Stavanger. Samme dag som han forsvant hadde han også betalt 10.000 kr i husleie, og det ville han ikke gjort om han hadde reist frivillig, sier Pål Jæger Pedersen fra politiet.

Disse funnene sammenholdt med trafikkdata fra Tomasz sin mobiltelefon gjorde at politiet endret status på saken fra en savnet-sak til en drapssak. To polske menn fra omgangskretsen til Tomasz ble siktet for drap. I tillegg startet de søk etter Tomasz´ lik både på land og i sjøen.

Fant beinrester og klær

FANT BEINRESTER I SJØEN: Politiet trodde de hadde gjort et gjennombrudd i saken, men knoklene viste seg å stamme fra et dyr. Foto: Politiet

Søkene i sjøen ga fort et resultat som gjorde politiet optimistiske.

– Jeg trodde vi hadde et gjennombrudd i saken, sier Pål Jæger Pedersen når han skal beskrive funnet av knokler og klær på bunnen av Gandsfjorden i Forusområdet høsten 2009. Funnet ble gjort med undervannsdrone ikke langt fra basestasjonen der mobiltelefonen til Tomasz ble registrert for siste gang.

Men klærne tilhørte ikke Tomasz og knoklene stammet fra et dyr. Saken rykket tilbake til start og snart 13 år senere vet ingen hvor levningene etter Tomasz er eller hva som skjedde med ham.

Ønsker et svar

De to siktede ble høsten 2009 løslatt på grunn av manglende bevis, men politiet gir ikke opp håpet om en oppklaring av saken.

– En sånn type sak er såpass alvorlig at den ikke blir lagt vekk. Ikke minst for de pårørende er det viktig å finne ut hva som egentlig har skjedd, så jeg håper ny oppmerksomhet rundt saken kan føre til at vi får nye opplysninger, sier Pål Jæger Pedersen.

– Vi er knust fordi vi mistet ham og fordi vi ikke vet hva som skjedde med ham, men det hadde betydd mye å få vite hva som skjedde, sier søsteren.

Forsvareren til den ene siktede sier at de ikke ønsker å kommentere saken.