Kan gå glipp av Chelsea-kampen av bisarr årsak

Årsaken er at han er kalt inn til valgtjeneste under valget i Madrid tirsdag 4. mai, skriver flere spanske medier, deriblant Marca. Det er dagen før Real Madrid skal møte Chelsea i London. Med de gjeldene reiserestriksjonene som følge av covid-19 vil han ikke kunne reise utenlands etter å ha jobbet i forbindelse med valget.

Dermed kan den 32 år gamle brasilianeren bli nødt til å se lagkameratene kjempe om en plass i Champions League-finalen fra sofakroken. Marcelo har mistet startplassen sin til Ferland Mendy, men spilte tirsdagens 1-1-kamp i Madrid på venstrebacken i franskmannens skadefravær.

Ifølge El Mundo jobber Real Madrid nå hardt for at Marcelo skal slippe å hjelpe til under valget, og heller løpe ut på Stamford Bridge-matta i starten av mai.

Marcelo og Real Madrid har imidlertid historien på sin side. Levante-keeper Aitor Fernandez har tidligere sluppet valgtjeneste fordi det kolliderte med kamp.

Om Marcelo er like heldig, gjenstår å se.