Sondre (37) skulle renovere loftet – oppdaget 80 år gammel hemmelighet

På loftet over leiligheten hans i Bergen skjulte det seg noe helt spesielt.

Rundt juletider i fjor kjøpte Sondre Nylund et loft med boder over leiligheten sin på Wergeland i Bergen. Da han denne uken bestemte seg for å renovere tørkeloftet i bygården, oppdaget han noe utrolig.

SJOKKERT: Huseier Sondre Nylund fikk seg en skikkelig overraskelse da han skulle renovere loftet. Foto: Kåre Breivik

Innerst i loftsboden fant han en skjult inngang til et bittelite rom som kunne se ut til å stamme fra gamledager. En dør har lukket rommet helt, slik at det ikke kunne oppdages fra utsiden.

Skattejakt på loftet

Skjulestedet bak kneveggen er fortsatt intakt og inneholder gjenstander som om det ble forlatt i går. Men alt er støvete og bærer preg av å ha ligget urørt lenge.

– Da jeg krøp inn i det hemmelige rommet, åpnet det seg en annen verden, forteller huseieren ivrig.

Fra den lille åpningen inn til rommet ser man flere gjenstander utover gulvet. Det bortgjemte rommet er mørkt og støvete. Det er så lite at man må krype inn på alle fire. Det inneholder gjenstander som tilsynelatende kan stamme fra andre verdenskrig.

Innerst skjuler det seg en sengeplass i form av en liten halmmadrass på gulvet. Veggen bak madrassen er kledd med papp. Det henger kunst, bilder og motiver på veggen. En hylle holdes oppe med tynn hyssing. Hyllen er hengslet og kan felles ned. Rommet er fullt av skjulte skatter.

– Jeg fant patroner, drikkeflasker, bandasje, brettspill, aviser datert 1942 med tilsynelatende tysk propaganda. En julestjerne og et julekort datert 1941. Og kryssord der alt var løst, sier huseieren.

Nå er han nysgjerrig på hva dette kan bety.

SKATTEJAKT: En av de mest spesielle gjenstandene er kanskje denne 20 mm patronhylsen fra en tysk luftvernkanon som kan han stått i området rundt Wergeland. Her også et foto av et malt kunstverk med sjø-motiv, en rull med Norgesplaster, en «Bok for barn» og en glasskule brukt til fiskegarn Foto: Kåre Breivik

– Det kan jo ha vært en motstandsperson som har gjemt seg her inne basert på størrelsen og utformingen av rommet. Og da er det jo veldig spennende å prøve og finne ut hvem denne helten er, sier Nylund.

Sondre fant også en almanakk datert 1945. Den er mørkegrønn, liten og støvete. Inni står det skrevet ulike dikt og notater. Dagboken kan virke å tilhøre en person med navn Henning. Dette navnet skal vise seg å gå igjen på flere av gjenstandene.

Hvem er Henning?

Sondre blar om. «Den 7. Sans. Dagbok 1945». På første side står et fullt navn skrevet for hånd. Fornavnet er Henning. Etternavnet er vanskeligere å tyde, men kan se ut til å starte med bokstaven B.

MYSTERIUM: Dagboken tilhører Henning. Men hva er etternavnet? Var det «Henning Budn» som bodde der? Står det noe annet skrevet med blyant øverst i almanakken? Foto: Kåre Breivik

Initialene HB går igjen på flere gjenstander, blant annet et håndlaget julekort fra 1941. Sondre finner også en julestjerne.

Kan noen virkelig ha feiret jul under disse forholdene? Alene på et bittelite tørkeloft i en bygård i Bergen i 1941?

JULETIDER: Julekortet er håndlaget, tegnet og fargelagt. Signert «HB 41». Det er trolig Henning som har tegnet kortet. Foto: Kåre Breivik

Mye kan tyde på at Henning kan ha oppholdt seg på dette råloftet over flere år. Men hvorfor? Og hvem var han? Og hva gjorde han på dette skjulte oppholdsrommet?

– Henning er jo hittil ukjent. Men han er eier av denne dagboken. Det kan være at Henning var en sjømann. Det er motiver med havner hengende på veggen inne på rommet og han har skrevet dikt om sjøen, sier Nylund.

Her er et utdrag fra diktet i almanakken:

Det største skip på jorden som pløyde bølgen blå. I Syden som i Norden, men ingen maste så. Fra England ute reiste for damp og fulle seil. Og høyt mot himmelen kneiste mot havets glatte speil.

DIKT: Hvem har skrevet sangen i dagboken? Er det Henning som har diktet? Noe av teksten: «Det var verst i nattens stunder at mellem 12-2 på dekket og neimend om det var fullstendig ro. Mens noen lig å søver og noen speller kort, men ingen tenker over at båten går fortapt.» Foto: Kåre Breivik

Håper på svar

Nå håper Sondre å finne svar på mysteriet.

– Jeg er nysgjerrig på om noen vet noe om dette. Kanskje noen kjente denne Henning som eide dagboken, eller vet mer om dette var et tilholdssted for motstandsfolk, sier han.

TV 2 kan bekrefte at nære slektninger til de som eide huset under krigen tilhørte Milorg, den militære motstandsorganisasjonen i Norge.

Mange av gjenstandene var datert mellom 1942-1945. Kan det tenkes at Henning skjulte seg på rommet under krigen? Nylund mener det er både viktig og spennende å finne svar.

– Jeg ønsker å finne ut hvem dette mennesket var for å bli bedre kjent med personen som har oppholdt seg her. Det er jo ubeskrivelig egentlig. Å prøve å sette seg inn i hvordan det må ha føltes for denne personen, sier huseieren.

SKJULESTED: Slik ser det hemmelige rommet ut innvendig. Foto: Kåre Breivik

Selve eiendommen er bygget i 1936 og tatt i bruk 1. januar 1937. Sondre forklarer videre at det har vært beboelse i enkelte rom på loftet på 70- og 80-tallet, og at det virker merkelig at ingen har oppdaget dette før nå.

– Det er jo det som er litt rart. For det har jo vært åpent inn hit. Men det virker ikke som om noen har vært inne og registrert hva dette rommet faktisk har inneholdt. Så kanskje det var på tide!

