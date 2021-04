Samværshindring skal ikke lønne seg

Vi mener det er viktig for alle barn fordi barn trenger støtte og omsorg fra begge foreldre i oppveksten.

Barn trenger å være sammen med begge foreldrenes slekt, venner og nettverk. Det beste utgangspunktet for en god barndom og en god oppvekst er en trygg tilstedeværelse fra begge foreldrene.

Hvert år opplever 20.000 barn at familier går i oppløsning og at foreldrene går fra hverandre. Det blir en veldig tøff og svært sårbar tid for alle disse barna.

I dag kan mor eller far ha økonomiske fordeler av å kjempe for at barnet kun skal bo hos en av dem.

Flere økonomiske ordninger er innrettet på en måte som kan gi den ene forelderen incentiver til blant annet å si nei til dobbelt bosted.

Drivende faktor

Dette gjelder bostøtte, overgangsstønad, skatt, barnetrygd og barnebidrag. Dette ville Stortinget gjøre noe med. Stortinget vedtok i mars å gi regjeringen oppdrag å utrede strengere reaksjoner for motvirke samværshindring, og å utrede om det er behov for å gjøre justeringer i barnebidragsreglene for å sikre at økonomi ikke blir en drivende faktor for samværshindring.

Det er dessverre altfor mange barn som opplever samværshindring fra en av foreldrene ved samlivsbrudd.

I en rapport fra SSB som Jeanette B. Svendsen, barnevernspedagog og familieterapeut referer til i Fagbladet Fontene 21.januar, fremkommer det at 45.000 barn ikke har sett sin samværsforelder på en måned eller mer.

I følge barnekonvensjonen har et barn rett til å bli oppdratt av begge sine foreldre. Dagens lovverk er tydelig på samværsrett, men likevel forekommer samværshindring.

Barnas beste

Nå skal Barneloven revideres.

Når Stortinget skal behandle ny Barnelov og vi må sikre oss at vi har et lovverk som ivaretar barnets beste ved samværsbrudd. De økonomiske incitamentene må fjernes når barns bosted skal bestemmes, hindring av samvær skal ikke, og kan ikke lønne seg.

Mange fedre har brukt mye tid og ressurser i rettsapparatet for få samvær ved brudd i et forhold, og betaler barnebidrag for et barn de ikke ser. Vi mener en av løsningene på samværshindring må inn i ny Barnelov.

I loven må det fastsettes at utgangspunktet er delt bosted hos foreldre for barn ved samlivsbrudd.

Delt bosted for barn betinger selvsagt at det ikke foreligger dom eller innsigelser fra barnevern eller andre etater, som tilsier at det er skadelig for barn å opprettholde kontakt med en eller begge foreldre.

Det kan være grunner til at barnet skal bo hos en av foreldrene, det kan vær rus og voldsproblematikk involvert. Dette er ikke saken her. Foreldre kan og bør selvsagt finne ordninger innen rammen av delt bosted.

Det er når foreldrene selv ikke klarer å bli enig at loven vil tre inn.

