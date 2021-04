Kjører direktesendinger i The Voice uten publikum i salen

TV 2 utelukker likevel ikke at det kan bli åpnet for publikum senere i sangkonkurransen.

Fredag 30.april er det klart for første direktesending i The Voice på TV 2, fra H3 Arena på Fornebu.

Nå er det ikke lenger de fire mentorene Ina Wroldsen, Matoma, Yosef Wolde-Mariam og Espen Lind som sitter med makten.

Derimot blir det opp til seerne å bestemme hvem av de 16 deltakerne som etter hvert tar seg til topps i sangkonkurransen.

Førstkommende, og neste, fredag har mentorene med to deltagere hver fra sine lag. Den deltakeren på hvert lag som får flest stemmer fra seerne, er videre.

MENTORER: Fra førstkommende fredag er det ikke lenger opp til Yosef Wolde Mariam, Espen Lind, Ina Wroldsen og Matoma å avgjøre hvilke deltakere som går videre i konkurransen – Det er publikums jobb. Foto: Robert Holand/TV 2

Uten publikum

Det var i lengre tid knyttet spenning til om det ville la seg gjøre å gjennomføre direktesendingene med noe publikum til stede, da det i et vanlig tilfelle ville vært fullstappet sal.

Etter en lengre periode med sosial nedstengning i Oslo på grunn av koronapandemien, har TV 2 og produksjonen til slutt landet på å gjennomføre uten publikum.

– TV 2 i samråd med produksjonsselskapet ITV forholder seg til de enhver tid gjeldene retningslinjer nasjonal og lokalt. Selv om det nå åpnes opp for å ha et begrenset antall publikum på arrangementer, så velger vi å arrangere livesendingene av The Voice uten publikum, forteller pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

– Det er svært viktig for oss å sikre en forsvarlig gjennomføring av produksjonen både med tanke på deltakere, mentorer og nøkkelpersoner i stab og crew. Med de retningslinjer som råder nå ser vi det ikke som forsvarlig å utsette oss for unødig risiko med publikum i salen, spesielt siden Oslo fortsatt har mye smitte. Og majoriteten av et eventuelt publikum vil erfaringsvis komme fra Oslo.

MENTORENE: Espen Lind, Yosef Wolde-Mariam, Ina Wroldsen og Matoma sitter ikke lenger med makten. Foto: TV 2

Kan endres senere i sesongen

Pressesjefen utelukker derimot ikke at det kan komme til å skje endringer, og at det vil bli mulig med publikum i salen senere i konkurransen.

– Det vil være en løpende vurdering de kommende ukene, om vi vil tillate et begrenset antall publikum på selve finalen. Det kommer helt an på smittesituasjonen nasjonalt og lokalt når vi nærmer oss siste sending, sier Dahl.

Det er totalt fem direktesendinger i årets The Voice-sesong, og finalen finner sted fredag 28. mai.

Disse opptrer på fredag

Følgende deltakere er klare for å gi alt i sesongens første direktesending på fredag:

Team Ina:

Natan Dagur (21) fra Lillehammer og Island skal synge «Vor í Vaglaskógi» av KALEO.

Sarah Bøhn (26) fra Kolbotn og Fillipinene skal synge «Oops!... I Did it Again» av Britney Spears.

Team Yosef:

Amalie Haugen Øvstedal (24) fra Molde skal synge «Urettferdig» av Hkeem.

Thea Sofie Barka (18) fra Stavanger skal synge «Dangerous Woman» av Ariane Grande.

Team Matoma:

Erlend Gunstveit (25) fra Grimstad skal synge «Burning House» av Cam.

Camilla Sørensen (25) fra Asker skal synge «Ain't Nobody» av Chaka Khan.

Team Espen:

Maria Petra Brandal (20) fra Horten skal synge «Nothing Compares 2 U» av Prince.

Knut-Sigurd Bygland (34) fra Arendal skal synge «Somewhere» av Barbra Streisand.

Se første direktesending i The Voice på TV 2 fredag klokken 20.00 eller på TV 2 Sumo.