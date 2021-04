Drapssiktede dømt til å betale avdøde 12,7 millioner kroner

Det viser rettsdokumenter TV 2 har fått innsyn i.

Historien begynte i 2011 da kvinnen i 50-årene, som ble skutt og drept på Frogner onsdag morgen, kjøpte to eiendommer på Oslos vestkant: En leilighet og en enebolig. Begge sto på Byantikvarens gule liste, noe som innebar at de er registrert som et verneverdig kulturminne.

Hun ville bygge på leiligheten, mens hun ønsket å rive eneboligen og oppføre en ny bolig på tomta.

For å hjelpe til med jobben hyret hun inn et kjent arkitektfirma som også skulle bistå med søknadsprosesser til myndighetene for å gjennomføre eiendomsplanene.

Underveis i prosessen ble kvinnen kjent med mannen i 30-årene som nå er siktet for drap.

I 2016 tok han over arbeidet med å lede prosjektene i stedet for det anerkjente arkitektfirmaet. For dette skulle han få 50.000 kroner i måneden over en periode på 18 måneder.

Store avvik

Dersom han fullførte arbeidet innen fristen, ville drapssiktede få totalt én million kroner.

Imidlertid gikk ikke prosjektlederarbeidet som det skulle.

Da bygningsmyndighetene tittet nærmere på eiendommene, avdekket de at utbyggingene avvek fra det som var godkjent.

Den drapssiktedes mannens engasjement ble avsluttet sommeren 2018. Året etter gikk den avdøde kvinnen til sak mot mannen. Hun krevde erstatning for grov uaktsom rådgivning og prosjektledelse.

Kort tid senere ble siktedes midler frosset, og retten besluttet at de kunne ta arrest i eiendommen hans.

Undersøker motiv

I desember i fjor endte saken i Oslo tingrett. Der ble kvinnen tilkjent 11,8 millioner kroner i erstatning, samt 900.000 kroner i saksomkostninger, totalt 12,7 millioner kroner.

Etter det TV 2 forstår er ikke saken endelig rettskraftig.

På en pressekonferanse onsdag ettermiddag sier politiinspektør Grete Lien Metlid at politiet er kjent med at siktede og avdøde har en forretningsmessig forbindelse.

– Det dreier seg om en mulig sivilrettslig konflikt og en pågående sak, sier hun, men understreker at politiet foreløpig er tidlig i etterforskningen.

Mannen er formelt siktet for drap, men det er foreløpig ikke kjent hvordan han stiller seg til spørsmålet om straffskyld.

Han ble pågrepet av politiet langs E18 i Bærum omtrent 10 minutter etter at politiet fikk melding om skuddene på Frogner.

TV 2 retter: I første versjon av denne saken skrev TV 2 feil beløp. Det ble først opplyst at siktede skyldte 13,7 millioner. Det riktig beløpet er 12,7 millioner.