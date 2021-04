Giggs nektet straffskyld

Fotballegenden Ryan Giggs (47) møtte onsdag i retten, der han står tiltalt for å ha overfalt to kvinner.

Forrige uke kom nyheten om at tidligere Manchester United-spiller Ryan Giggs er tiltalt for overfall mot to kvinner.

Giggs er landslagssjef for Wales, men har ikke ledet laget siden etterforskningen ble kjent. Det walisiske fotballforbundet har bekreftet Giggs ikke får lede laget i sommerens EM-sluttspill.

Waliseren har vært under etterforsking for to voldsepisoder siden november. En av dem skal ha involvert 47-åringens kjæreste.

– Jeg har full respekt for en rettferdig rettsprosess, og jeg forstår alvoret i påstandene. Jeg vil erkjenne min uskyld i retten og ser frem til å renvaske navnet mitt, sa Giggs i en uttalelse, gjengitt av BBC da tiltalen ble kjent.

Onsdag møtte 47-åringen til høring i retten. Der nektet han straffskyld. Giggs skal ha angrepet og skadet sin tidligere kjæreste i sitt eget hjem i november i fjor, skriver Manchester Evening News. Han er også tiltalt for å ha trakassert kjæresten ved bruk av vold, isolasjon, ydmykelse og nedbrytning.

Giggs skal møte i Manchester Crown Court 26. mai, skriver BBC. Inntil da er han løslatt mot kausjon med forbehold om at han ikke oppsøker noen av kvinnene.