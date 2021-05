Politiet kjørte kjæresten hjem til Thea (31) – dagen etter ble hun funnet drept

Thea Braavold ble brutalt drept i sitt hjem. Hennes kjæreste, en tidligere drapsdømt 46-åring, er tiltalt for handlingen. Han mener noen andre må ha gjort det.

Søndag den 2. februar blir nødetatene tilkalt til en leilighet i Sandefjord sentrum.

Der finner de Thea Braavold (31) brutalt drept.

Ikke lenge etter blir hennes kjæreste pågrepet i en garasje et annet sted i byen. Den nå 46 år gamle mannen er tidligere dømt til 14 års fengsel for drap. Den dommen sonet han til aller siste dag, fordi Kriminalomsorgen mente han var for farlig til å fungere i samfunnet.

46-åringen er godt kjent av politiet i Sandefjord. Faktisk var han i kontakt med en politipatrulje kvelden før Thea ble funnet drept, og politipatruljen kjørte ham hjem til hennes leilighet.

Mandag begynner rettssaken mot 46-åringen. Han nekter for å ha noe med drapet å gjøre, og at noen andre må ha gjort det.

ÅSTED: Den tiltalte 46-åringen reiste hjem til leiligheten i Sandefjord lørdag kveld. Foto: Erlend Sørbø

Kan bruke de aller de tyngste verktøyene

– Det er en veldig alvorlig sak, sier førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland, som er påtaleansvarlig i saken.

Rettsoppnevnte psykiatere har undersøkt mannen, for å avklare om han er strafferettslig tilregnelig.

AKTOR: Førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland er påtaleansvarlig. Foto: Heiko Junge

Katteland ønsker ikke å kommentere på spørsmål om hva den sakkyndige rapporten har konkludert med, men i tiltalen har aktoratet tatt høyde for å benytte de aller tyngste straffereaksjonene tilgjengelig i norsk strafferett.

Påtalemyndigheten tar i tiltalen forbehold om å legge ned påstand om enten lovens strengeste straff på 21 års forvaring, eller tvungen psykisk helsevern.

– Hva er årsaken til det?

– Det vil jeg ikke kommentere før saken går for retten. Det er foretatt en rettspsykiatrisk vurdering av sakkyndige, men hva de har konkludert med ønsker jeg ikke å si noe om nå, sier Katteland.

De sakkyndige vil vitne i rettsforandlingen.

ÅSTEDSUNDERSØKELSER: Krimteknikere jobber på stedet kvelden etter at Braavold ble funnet. Drapshandlingen var brutal. Foto: Trond Reidar Teigen

Kjørt av politiet til åstedet – funnet av venninnen

Lørdag kveld den 2. februar i fjor, dagen før Thea ble funnet, ble en politipatrulje kalt ut til en bensinstasjon i Sandefjord.

Da de ankom stedet var mannen i en konflikt med en taxisjåfør fordi han ikke kunne betale taxiregningen.

På stedet skal mannen ha motsatt seg patruljen, og han var i besittelse av en kniv som politiet beslagla.

Likevel oppfattet ikke patruljen mannen som pleietrengende eller ustabil. De tok ham med i politibilen, og kjørte ham til leiligheten i Sandefjord sentrum.

FUNNET AV VENNINNE: Theas kjæreste står tiltalt for å ha drept henne. Foto: Privat

Dagen etter ble flere av Theas venner bekymret fordi de ikke fikk tak i henne. En av hennes nærmeste venninner oppsøkte leiligheten, og fant Thea. Hun fikk sjokk og tilkalte politiet.

TV 2 har vært i kontakt med kvinnen som var først på åstedet. Hun ønsker ikke å kommentere før saken kommer opp for retten, men sier at hun savner venninnen sin.

Mette Ackenhausen er bistandsadvokat for familien til Thea Braavold. Hun åpner for at det kan komme en reaksjon, men at de vil høre rettsforhandlingene før de uttaler seg om politiets rolle den aktuelle natten.

– Det er bra at politiet ikke holdt denne informasjonen tilbake. Vi skal høre på forhandlingene, og så får vi ta stilling til om det er aktuelt å rette kritikk etter det. Det er mye som fremstår som usikkert sier Ackenhausen.

Flere personer var innom åstedet

Det er uklart nøyaktig når politiet mener Bravold ble drept den natten.

Morgenen etter var flere personer innom leiligheten før politiet ble tilkalt. Tre personer som var på åstedet den natten skal gi sin forklaring i retten, blant dem er venninnen som fant henne.

Den første politipatruljen ankom leiligheten klokken 15.22.

Statsadvokaten ønsker ikke å si noe om hva som har skjedd på åstedet, men politiet mistenkte aldri noen andre for å stå bak drapshandlingen.

46-åringens forsvarer, Jonny Sveen, sier til TV 2 at hans klient ikke erkjenner straffskyld, og at han nekter for å ha drept kjæresten sin.

– Han mener han ikke har gjort det.

FORSVARER: Advokat Jonny Sveen representerer den tiltalte mannen. Foto: Lars Unneberg

– Så han mener noen andre har gjort det?

– Det er konsekvensen av det, ja.

– Er han innstilt på å forklare seg?

– Han har sagt at han vil gi sin forklaring, sier forsvarer Sveen.

46-åringen skal forklare seg første og andre dag i retten. Politiet har også kartlagt hans telefonbruk den aktuelle natten.

For farlig for samfunnet

De tiltalte mannens soningshistorikk vil også bli et tema i retten.

Flere fengselsledere og betjenter fra institusjoner der 46-åringen har sonet vil vitne via videolink.

Til sammen har mannen sonet nesten 16 år i fengsel.

TV 2 har tidligere omtalt at kriminalomsorgen mente det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å løslate ham etter at han hadde sonet hele drapsdommen han fikk i 2004.

I Norge er det sjeldent at en dom sones til siste dag. Kriminalomsorgen opplyste at de hadde forsøkt flere rehabiliteringstiltak, blant annet å gi ham permisjon. Da hadde han begått nye lovbrudd, og ruset seg.

Når han hadde sonet hele dommen på 14 år var Kriminalomsorgens verktøykasse tom, og mannen måtte slippes ut i samfunnet igjen i 2018.

Kort tid etter ble han pågrepet, tiltalt og dømt for narkotikalovbrudd.

Han ble løslatt sent i 2019, kun måneder før Thea Braavold ble drept i sin leilighet.

En varm og god jente

Venner og bekjente av Thea Braavold beskriver henne som en «varm og god jente» som gjorde noen dumme valg.

Familien til Thea gruer seg til rettssaken. Foto: Privat

Den siste perioden i livet hennes hadde hun tilknytting til et rusmiljø i Sandefjord. Det var slik hun traff den nå drapstiltalte 46-åringen. De to ble kjærester kort tid før hun ble drept.

De som kjente Thea har kun pene ting å si om henne, og beskriver sier hun på tross av rusutfordringer hadde planer for fremtiden som.

Bistandsadvokat Ackenhausen sier at Braavolds mor og bror gruer seg til at saken skal opp for retten.

– Det vil bli tøft for dem å følge forhandlingene, sier hun.