Etterforsker oppussingen av Boris Johnsons leilighet

Flere britiske medier melder onsdag at valgkommisjonen i Storbritannia har funnet skjellig grunn til å gjennomføre en formell etterforskning av oppussingen av statsministerboligen.

Kommisjonen mistenker at det kan ha skjedd et lovbrudd under finansieringen av statsministerboligen, som skal ha kostet rundt to millioner norske kroner.

Johnson har årlig en skattebetalt godtgjørelse på 30.000 euro, tilsvarende 300.000 norske kroner, for å opprettholde og innrede sin offisielle bolig. Alt over dette må Johnson betale for selv, ifølge Reuters.

Valgkommisjonen skal i den forbindelse undersøke transaksjoner knyttet til arbeidere som pusset opp leiligheten hans i London.

De ønsker å finne ut av hvordan og når oppussingen av Johnsons leilighet ble finansiert.

Mistenker lovbrudd

– Vi har vært i kontakt med det konservative partiet siden slutten av mars, og foretatt en vurdering av informasjonen de har gitt oss, sier en talsperson for valgkommisjonen til Sky News.

Til kanalen sier de at valgkommisjonen er overbevist om at det er rimelig grunn til å mistenke at det kan ha skjedd et lovbrudd. De vil derfor fortsette å gjennomføre en formell etterforskning for å være sikre på om det er tilfellet.

Avviste mistanke

I mars fikk Johnsons talsperson spørsmål om hvorvidt alle gaver, utbetalinger og fordeler ble ordentlig fordelt, noe han bekreftet. Han sa da at ingen midler fra det konservative partiet ble brukt til å betale for oppussingen, skriver Reuters.

AVVISER: Statsministerens talsperson har tidligere avvist mistanken om betalingssjusk, og sa da at alle utbetalinger ble fordelt etter reglene. Foto: Tolga Akmen

Dominic Cummings, som var Johnsons høyre hånd og rådgiver under Brexit-kampanjen, sa fredag at han ønsket at givere skulle betale for renoveringen i hemmelighet, skriver Reuters.

Mener han har betalt selv

Flere ministre skal imidlertid ha sagt at Johnson selv har betalt for arbeidet, men at det er uklart når han betalte, og om oppussingen som skal ha kostet 200.000 euro — altså to millioner norske kroner — opprinnelig ble finansiert av et lån.

På spørsmål om Johnson hadde mottatt et lån fra det konservative partiet for oppussingen, sa transportminister Grant Shapps til Sky News at statsministeren allerede hadde betalt for det.

Dette skal han imidlertid vært pålagt å erklære, i henhold til de politiske finansieringsreglene.