Endelig, Norge!

22. mai VM-åpner Norge mot Tyskland i Riga. I oppkjøringen til mesterskapet skal landslaget spille fem privatlandskamper. To mot Sverige og tre mot Danmark.



TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo sender tre av kampene. Allerede i kveld og i morgen kan du se Norge i aksjon mot Sverige i Malmö. Sendestart er henholdsvis kl. 20.00 og 17.00. Jonas Bariås og Bjørn Erevik kommenterer kampene fra Oslo. Før og etter kampen kan du videochatte med våre kommentatorer i TV 2 Sportens app.



Fra Malmö går turen videre til Danmark der ytterligere tre kamper venter henholdsvis 6., 12. og 13. mai. Det er kun den siste kampen som produseres for TV i Danmark og således også er tilgjengelig for visning i Norge.



Etter ett år og nesten tre måneder uten Norge i aksjon på isen, er det ikke bare hockeyfansen som gleder seg til denne VM-oppkjøringen.



– Det er så deilig. Jeg ser det på guttene. De er motiverte og glade for å kunne spille ishockey. Det er glede og god innsats, forteller landslagssjef Petter Thoresen.



Mens ishockeyen her hjemme har stått mer eller mindre helt stille siden januar, har de aller fleste andre land fått fullført både serie og sluttspill.



– Det er ikke til å stikke under stol at vi er det eneste landet i A-pulja som nesten ikke har spilt kamper hjemme. Så vi er glade for at det ikke er noe nedrykk i år, for å si det på den måten. Men samtidig vil vi jo strekke oss. Vi vil ut og prestere så godt vi kan i hver eneste kamp, fortsetter Thoresen.



Med minimal kamptrening er ikke veteranen Martin Røymark i tvil om at disse oppkjøringskampene betyr mer enn noen gang.



– De kampene har alt å si nå. Når så mange på laget ikke har spilt kamper siden starten av januar, så ville det vært sjanseløst å komme til et VM uten å ha spilt kamper på fire-fem måneder. Det har alt å si, avslutter 34-åringen.