Gir lettelser i rådene for fullvaksinerte hjemme

Den siste tiden har smittetrenden i Norge vært synkende, samtidig som stadig flere får tilbud om en vaksine.

Onsdag klokken 13 inviterte regjeringen til en pressekonferanse hvor temaet var nye råd for fullvaksinerte og det kommende vaksinesertifikatet.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) deltok på pressekonferansen. Det gjorde også helsedirektør Bjørn Guldvog og Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

Nye råd for vaksinerte

Regjeringen opplyser på pressekonferansen at de har besluttet å lette på råd og regler for fullvaksinerte.

I private hjem kan fullvaksinerte nå ha nær sosial kontakt, altså under én meter, med andre fullvaksinerte.

De kan også ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogrupper.

– Vi har stadig sikrere kunnskap om at vaksine beskytter godt mot å bli alvorlig syk og mot å smitte videre. Den kunnskapen må vi bruke til å lette på tiltak der det er mulig, sier helseministeren.

Han minner om at to doser er nødvendig for fullgod beskyttelse. FHI sier at man har oppnådd full beskyttelse én uke etter andre dose.

– Betyr det at uvaksinerte, som ikke er i riskogruppen, nå kan gi fullvaksinerte besteforeldre en klem?

– Det er helt riktig. Fullvaksinerte besteforeldre kan klemme barn og barnebarn, som ikke er i risikogruppen, så mye de vil. Det betyr også at bestemor kan sette seg i bilen og reise på besøk til barn og barnebarn så lenge hun er fullvaksinert, sier Høie.

–Kan man ha flere enn fem gjester, dersom alle er fullvaksinert?

– Vi er ikke ferdig med å utarbeide disse rådene. Hvis alle er fullvaksinert, trenger de i hvert fall ikke holde meteren, sier han.

Samme regler i offentlig rom

Selv om beskyttelsen er god, er det likevel mulig å bli smittet av covid-19 for vaksinerte. Det er også mulig for vaksinerte å smitte andre.

På bakgrunn av dette, mener regjeringen at råd og regler må være de samme for vaksinerte og uvaksinerte i det offentlige rom.

– Ute blant folk kan man ikke vite om det er uvaksinerte personer i risikogruppen i nærheten. Så lenge det er mange som er ubeskyttet i samfunnet, og siden vaksinerte i noen tilfeller kan bli smittet og smitte andre, må råd og regler være like for alle der, sier Høie.

Videre gjenåpning i mai

Høie fortalte også at regjeringen jobber med å ferdigstille et koronasertifikat. Dette vil vise om en person er vaksinert, har vært smittet eller har testet negativt.

Akkurat hva sertifikatet skal brukes til er ikke klart. Ordningen kan trolig føre til at det blir enkelte lettelser i det offentlige rom for dem som har sertifikatet i orden. Lettelsene vil dermed ikke bare gjelde vaksinerte.

– Vi ser også på å se hva vaksinestatus skal ha å si for karanteneplikt, sier Høie.

Helseministeren fortalte videre at de vil være varsomme med den videre gjenåpningen for å unngå å miste kontroll.

– Helsedirektoratet og FHI anbefalte at vi tidligst kan gå videre i gjenåpningen i siste halvdel av mai, fordi størstedelen av risikogruppen da vil være vaksinert, sier Høie.

Han mener at det da vil være større sannsynlighet for at hele landet kan være med på gjenåpningen.

BEKYMRET: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) uttrykte bekymring over smittesituasjonen i India på pressekonferansen. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Unge sliter under pandemien

En undersøkelse fra Helsedirektoratet viser at en av to unge har slitt psykisk under pandemien, forteller Guldvog.

– Unge voksne opplever å ha mistet mye under pandemien. I alt oppgir en av tre at deres psykiske helse har blitt dårligere det siste året, sier helsedirektøren.

For de yngste gruppene som er spurt i undersøkelsen svarer imidlertid hele 54 prosent at deres psykiske helse har blitt dårligere, mens 52 prosent i aldersgruppen 25–34 år oppgir det samme.

Alvorlig situasjon i India

Justisministeren benyttet anledningen til å adressere situasjonen utenfor den norske landegrensen.

– Den alvorlige situasjonen i India er en viktig påminnelse om at vi fremdeles står midt i en global pandemi, sier Mæland.

Hun gjentok at regjeringen onsdag besluttet at alle reiser til India, Pakistan, Bangladesh, Nepal og Irak frarådes av Utenriksdepartementet på grunn av den dramatiske smitteøkningen. Fra før frarådes alle unødvendige reiser.

Alle som kommer fra disse fem landene må nå også på karantenehotell.

– Vi må også være forberedt på at det kan bli nødvendig å ytterligere stramme inn, sier Mæland til TV 2.

Status vaksine

I Norge har nå over 1,2 millioner fått første dose av koronavaksine. Nær 310.000 har fått andre dose og er dermed fullvaksinert.