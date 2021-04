– Fremstår som handlingslammet og visjonsløs

Er to kroner i redusert bomavgift for elbiler viktig nok til å si nei til å bygge Fornebubanen?

Måten vi har organisert utbygging av samferdselsprosjekter i Oslo på er ganske genial. Gjennom tverrpolitiske avtaler mellom staten, Oslo kommune og Viken, har vi siden 80-tallet samarbeidet om Oslopakkene.

I et spleiselag mellom stat, kommune, fylke og bompenger har vi flyttet forurensende veitrafikk bort fra boligområder og ned tunneler, lagt til rette for syklister og gående, og bygget ut et fantastisk kollektivtilbud.

Det er dette tverrpolitiske samarbeidet som har gjort Oslo til Oslo. Hvis vi skal fortsette å utvikle byen vår i en grønnere retning, der man kommer seg trygt og effektivt fra A til B, så må dette Oslopakke-samarbeidet bestå.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Terje Pedersen

Stadig flere av oss bytter ut den gamle fossilbilen med en elektrisk variant. Det er bra for både klima og miljø at det blir flere nullutslippsbiler.

Men det fører også til at bompengeinntektene, som skal finansiere de neste kollektivtiltakene slik at enda flere lar bilen stå, faller.

30 kroner

De som tidligere betalte 30 kroner i bomavgift, betaler nå en 10-er. Selv om årsaken til inntektsbortfallet er godt nytt, er konsekvensen at de planlagte kollektivprosjektene i Oslo mangler finansering, og at kommunen blir nødt til å sprenge lånerammen for å få råd til å fortsette byggingen av for eksempel Fornebubanen.

Nicolai Øyen Langfeldt Foto: Fotograf Nicolas Tourrenc

Da de rødgrønne satt i regjering, var statens bidrag til kollektivtrafikken i Oslo tilnærmet null.

Med Høyre i regjering har staten derimot tatt over halvparten av kostnadene for blant annet ny sentrumstunnel for t-banen og Fornebubanen, og i 2019 la regjeringen ytterligere 5,2 milliarder kroner på bordet til kollektivutbygging i Oslo.

Siden det til nå har vært bred enighet om å styrke kollektivtilbudet er det svært overraskende at det røde byrådet i Oslo nekter å ta imot pengene.

Tre kriterier

Det er tre kriterier som må oppfylles for at disse 5,2 milliardene skal tilfalle Oslo: 1) kollektivprisene må reduseres, 2) bompengene må ned, og 3) pengene må brukes på kollektivprosjekter.

For de som har fulgt Oslopolitikken de siste årene er det ingen overraskelse at det er nettopp bompengenivået som er Raymond Johansen og Oslobyrådets begrunnelse for ikke å inngå avtalen.

Det er snart to år siden regjeringen la penger på bordet til Oslo, og andre byer i Norge. Siden den gang har alle andre byområder klart å komme til enighet med regjeringen om hvordan pengene skal brukes hos seg.

Selv i Stavanger, der Ap og MDG styrer sammen med blant andre Bompengepartiet, har de blitt enige. Unntaket er Oslo.

Ostehøvel-kutt

Avisa Oslo kunne i forrige uke presentere fire alternativer som byrådet har fått presentert for å redusere bompengene på. Det kan enten gjøres ved et «ostehøvel-kutt» der alle personbiler får reduserte takster, det kan legges på både personbiler og tyngre kjøretøy, det kan gjøres ved å harmonisere takstene i ytre og indre bomring, eller ved å kutte bompengene for kun elbiler.

Et kutt i bompengene kun for elbiler, vil innebære en bompengereduksjon på rundt 2 kroner per passering.

I tillegg vil Oslo få lavere billettpriser og friske milliarder til å bygge ut t-bane, buss og trikk, men det sier byrådet altså nei til.

Miljøpartiet de grønnes dogmatiske tilnærming til samferdselspolitikken er godt kjent. Mer oppsiktsvekkende er det at Arbeiderpartiet, som liker å kalle seg både styringsdyktige og ansvarlige, sitter stille.

Handlingslammet

Resultatet er at Arbeiderpartiet og Raymond Johansen fremstår handlingslammet og visjonsløse i debatten om hvordan vi skal utvikle Oslo videre til en grønnere og bedre by.

Om bompengeavtalen vil gjelde dersom det blir rødgrønn valgseier i høst, vites ikke. Men dersom venstresiden mener alvor i sin sjarmoffensiv om Nord-Norgebanen må de finne 120 milliarder et sted.



Når ikke engang venstresidens partier i hovedstaden heier på hovedstaden, så skal man ikke se bort ifra at nettopp Oslo troner øverst på kuttlisten.

Hvis Raymond Johansen og byrådet i Oslo mener det er viktigere å unngå to kroner i redusert takst for elbiler enn å bygge Fornebubanen har kampen mot elbilen blitt viktigere enn klimakutt i Oslo.

