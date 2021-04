Område sperret av på Notodden etter funn av granat

Saken oppdateres.

Sør-Øst politidistrikt opplyser at granaten ble funnet under et gravearbeid i Jernverksgata på Notodden i Telemark onsdag formiddag.

Politiet har sperret av et større område inkludert en bensinstasjon, samt enkelte bedrifter Storgaten.

– En videregående skole i nærheten er informert og holder sine elever innendørs, opplyser politiet på Twitter.

Trafikken på E134 går foreløpig som normalt.

– Bombegruppa er på vei til stedet, opplyser politiet like før klokken 12.