Disse skal erstatte Glimts målgarantister. Det tror ikke Åge Hareide skjer

Anført av supertrioen Kasper Junker, Philip Zinckernagel og Jens Petter Hauge herjet Bodø/Glimt med Fotball-Norge i fjor.

Trioen sto bak hele 60 av Bodø/Glimts scoringer - langt flere enn tredjeplassen og lagene i Eliteserien scoret totalt.

Men én etter én har Glimt-stjernene forsvunnet fra klubben.

Per dags dato ser det ut til at Erik Botheim, Sondre Sørli og Ola Solbakken er Bodø/Glimts angrepstrio fra start i årets sesong.

Mens fjorårets Glimt-angripere stod for totalt 60 scoringer på totalt 70 Eliteserie-starter i fjor, scoret årets antatte Glimt-angrep seks mål på totalt 38 Eliteserie-kamper fra start.

– Jeg tenker at i fjor var i fjor. Vi må selvfølgelig prøve å gjenskape det, men de tallene der er ekstreme, sier Erik Botheim.

DANSK DYNAMITT: Kasper Junker (27 mål) og Philip Zinckernagel (19 mål) var helt sentrale i Bodø/Glimts fantastiske sesong i fjor. Foto: Mats Torbergsen

Det er imidlertid ikke bare antall scoringer som er imponerende med fjorårets Bodø/Glimt-angripere.

Totalt sto trioen Junker, Zinckernagel og Hauge bak 35 målgivende pasninger. Årets Glimt-trio har åtte målgivende på samvittigheten fra fjoråret.

– Det var selvfølgelig en kjempeprestasjon i fjor. Det var litt andre spillertyper enn det vi er, så vi må jo gjøre det på vår måte, sier Ola Solbakken.

– Det er jo mulig å gjenskape det, du ser jo at Evjen og Layouni gjorde det godt selv om de ikke var like ekstreme. Men det viser jo at det er mulig, sier Sondre Sørli.

Han viser til historikken Bodø/Glimt har med å få angrepsspillere til å stråle: I 2019 var det Håkon Evjen og Amor Layouni som nærmest blomstret ut av det blå.

Hareide tviler

Åge Hareide. Foto: Ole Martin Wold

I Rosenborg er det ingen tvil om at Åge Hareide har gullambisjoner, og nettopp det at Glimts frontrekke har forsvunnet siden i fjor er en viktig årsak til at han tror det er mulig å utjevne forskjellen fra i fjor som var på 29 poeng.

– Tror for det første Glimt har mistet veldig gode fotballspillere. Det er merkbart og mange mål som ligger på de tre fremste der. Det skal erstattes av nye, og hvis de gjør det like godt som de som var der, så gjør de noe eksepsjonelt i Bodø. Og det tror jeg ikke skjer. Derfor tror jeg det er mulig å ta dem igjen.

– Det at de har mistet slagkraft, vil helt sikkert gjøre noe med et lag. I tillegg har nok en del lag studert dem ekstra godt, sier Hareide.

Knutsen innrømmer usikkerhetsmoment

Med andre ord må Kjetil Knutsen nok en gang ta fatt på oppgaven med å nye spillere til å skinne i hans 4-3-3-system.

Bodø/Glimt-treneren legger ikke skjul på at det er nettopp angrepsspillet som er det store usikkerhetsmomentet før årets sesong.

– Jada, det er helt riktig. Men hvis vi skal ha fokus på det... Alle vet hva de tre i fjor leverte. Vi kan ikke forvente at disse tre skal levere på det nivået, men vi forventer at de skal jobbe hardt hver eneste dag for å få en optimal utvikling. De må spille på sine styrker og sine kvaliteter. Det kommer til å ta tid, men vi skal gi dem tid. Så tror jeg at Bodø/Glimt kommer til å bli gode også i 2021, sier Knutsen.

MÅ BYGGE NYTT: Nok en gang skal trener Kjetil Knutsen prøve å gjøre relativt ubeskrevne blad til Bodø/Glimt-suksesser. Foto: Eirik Nesset Hjelvik

Ola Solbakken - som kom til Bodø/Glimt foran fjorårssesongen - har full forståelse for at folk kanskje er litt usikre på årets Glimt-angrep.

– Selvfølgelig. De er jo de eneste som er bytta ut fra i fjor, så da blir folk selvfølgelig litt skeptiske når vi ikke har fått tid på oss til å bevise, sier Solbakken.

Erik Botheim var i fjor høst utleid fra Rosenborg til Stabæk.

– Jeg tenker at det ikke bare handler om oss tre, det handler om helheten. Alt henger sammen. Om laget spiller bra, så blir vi seende bra ut, sier han.

Sondre Sørli var i fjor Kristiansund-spiller.

Kjetil Knutsen mener trioen uansett har det aller viktigste som skal til for å lykkes.

– Dette er spillere som er uhyre sultne,. Jeg føler meg priviligert som får lov å jobbe med slike spillere, som alle i tillegg har en X-faktor, sier Kjetil Knutsen.

Nekter å snakke om gullambisjoner

Bare ett tap og tre uavgjorte kamper i Eliteserien i fjor gjorde at Bodø/Glimt endte på mektig imponerende 81 poeng.

Ned til Molde på sølvplass var det hele 19 poeng.

Men selv om Bodø/Glimt var suverene, er det ikke slik at gjengen fra Nord-Norge sier rett ut at målet er å forsvare gullet fra i fjor.

– Nei, du vet hvordan vi jobber. Prestasjon og utvikling er det viktige for oss. Men vi har jo lagt en list for hva som er høyt nivå i Glimt, og jeg tenker jo at det er en list vi i alle fall kan ha et øye på. Vi kan ikke akseptere at vi faller ned og yter bare 80 prosent. Da er fallhøyden stor, sier Kjetil Knutsen.

Heller ikke spillerne vil si rett ut at gullet er målet.

– Vi tenker bare på gode prestasjoner, sier Ola Solbakken.

Ifølge midtbane-strateg Patrick Berg er det helt bevisst at man nekter å snakke om gullambisjoner.

– Det er bevisst, ja. Vi har sett de siste to årene at det hjelper veldig å kun ha fokus på prestasjon i stedet for resultat. Det gjør oss kanskje litt roligere, tror jeg. Om vi for eksempel leder, så kan det fungere bra om vi fortsetter å gjøre de samme tingene. På samme måte fungerer det om vi havner under. Da har vi fokus på det vi skal gjøre, sier Berg.

Selv 21-åringen Erik Botheim, som i 2017 kastet et NM-sølv for juniorer i søpla fordi han «samler ikke på sølv», virker å ha fått en kjapp opplæring i Glimt-skolen.

– Ja, jeg har blitt godt opplært av Ulrik (Saltnes, journ. anm.). Her er det prestasjoner som gjelder, sier Botheim.