Gullfinalist Solvang: – Jeg må dessverre skuffe dere, Geir og Mads

God kveld Norge deler ut årets «publikumspris» for Gullruten, og publikum kan stemme frem til søndag 2. mai klokken 18.00.

Hvem som stikker av med prisen avsløres under Gullruten 8. mai.

Det å bli nominert til årets «publikumspris» har vært både en glede og en overraskelse for flere av de nominerte.

Gullfinalistene er: Programleder Fredrik Solvang, Skuespiller Odin Waage, programleder Mads Hansen og fenrik Geir Aker.

Geir Aker

«Kompani Lauritzen» sin egen fenrik, Geir Aker, prøver fortsatt å fordøye at han har blitt nominert til «publikumsprisen», men er glad for å være blant de fire.

FENRIK: Geir Aker ble overrasket da han fikk vite at han var nominert til en gullrute. Foto: TV 2

– Det er veldig stort. Jeg ble overrasket da jeg fikk vite at jeg var blant de 12, og det å gå videre til de fire som skal stemmes frem igjen er litt uvirkelig for meg, sier han til God kveld Norge.

Han tror selv at han har blitt nominert på grunn av tydeligheten som kommer frem i han som en fenrik, samtidig som han har et glimt i øyet.

– Jeg holder en liten knapp på det tydelige spedd med litt humor, sier han.

Aker har også en klar favoritt blant de fire gullfinalistene:

– Det er en som belyser noe veldig samfunnsviktig nå: unge og psykisk helse. Så min stemme går til Odin Waage, smiler han.

Stem her!

Fredrik Solvang

Fredrik Solvang er som regel å se på TV-skjermen i NRK-programmet «Debatten». Han er veldig glad for å ha blitt stemt frem som en av gullfinalistene.

TAKKNEMLIG: Fredrik Solvang synes det er en ære å bli nominert. Foto: Vidar Ruud

– Det er veldig ærerikt å være nominert til «publikumsprisen». Jeg er både ydmyk og takknemlig, sier han.

Solvang tror nominasjonene kan komme av selve «Debatten», og at de tar folks hverdagsproblemer på alvor og lar politikerne svare for seg.

Hans personlige favoritt blant de fire gullfinalistene er det ingen tvil om:

– Jeg må dessverre skuffe dere, Geir og Mads. Jeg har falt helt for «Rådebank» og Odin, så min stemme går til Odin.

Stem her!

Odin Waage

Skuespiller Odin Waage er nominert for sin rolle som råneren GT i serien «Rådebank». Han var ikke forberedt på å bli nominert til «publikumsprisen»:

«RÅDEBANK»: Odin Waage spiller i serien «Rådebank» som på kort tid har blitt veldig populær. Foto: Kristoffer Arnesen

– Jeg tror ikke jeg har klart å ta det inn helt, sier han til God kveld Norge.

Serien har fått mye oppmerksomhet for å belyse mental helse hos unge menn, og nominasjonen betyr ekstra mye for Waage.

– Det er helt utrolig fint å bli nominert til å skulle få en pris for noe man har lagt veldig mye arbeid i, forklarer han.

Stem her!

Mads Hansen

Progamleder Mads Hansen har vært aktuell med ny jobb i «Farmen» i tillegg til programmet «Ikke lov å le på hytta».

– Jeg synes det er kjempestas å bli nominert, og ekstra stas at jeg har fått så mange stemmer at jeg er blant de fire siste, forteller han.

HÅPER PÅ PRIS: Mads Hansen mener at alle fire gullfinalistene fortjener å vinne prisen, men han ønsker gjerne å vinne en gullrute selv. Foto: Marit Hommedal

Hansen tror nominasjonen kan være en indikator på at publikum synes han har gjort en god jobb med å ta over programlederrollen etter Gaute Grøtta Grav.

Han tror også at «Ikke lov å le på hytta» har gjort at flere fikk seg en etterlengtet latter midt i den tyngste «lock down»-perioden.

Hansen velger å være ærlig på hvem han håper vinner «publikumsprisen»:

– Jeg håper jeg vinner selv. Det hadde vært skikkelig stas med en gullrute, forteller Hansen.

Han tror likevel det er Geir Aker som stikker av med seieren, men understreker at han mener alle fire fortjener å vinne prisen.

Stem her!