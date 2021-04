Norge gir koronahjelp til India

Pengene skal gå gjennom Røde Kors og Verdens Helseorganisasjon. Koronasituasjonen i India er svært alvorlig.

– Vi bruker disse pengene for å hjelpe India i den veldige akutte situasjonen de er. Med en voldsom smittespredning og et helsevesen som kneler, sier Eriksen Søreide.

KORONAOFRE: Massekremering av koronaofre i New Dehli i India. Foto: Adnan Abidi/Reuters

Røde Kors skal blant annet bruke penger på å utstyre ambulanser med oksygentanker. India har slitt med å skaffe nok oksygen.

Har bedt om hjelp

Smittespredningen i India er helt ute av kontroll. Landet har bedt Norge om hjelp.

– India er et land som for kun kort tid siden erklærte en såkalt seier over pandemien.Og så ser vi at det blusser kraftig opp igjen og at helsevesenet ikke er i stand til å håndtere det som nå sier, sier utenriksministeren.



Derfor har Norge skjerpet reiserådene til India og fraråder alle reiser til India og en del andre land i samme område. Nordmenn risikerer å komme i en situasjon hvor de ikke får helsehjelp i India.

Å sende helsepersonell har ikke blitt vurdert nå, men norske myndigheter følger situasjonen nøye.