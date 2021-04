Farmen-paret om sæddonoren: – Omtrent som på Tinder

Livet smiler for Farmen-paret, Tonje Garvik og Lene Sleperud, som denne uken delte nyheten om at de venter sitt første barn sammen.

– Det er ganske utrolig at vi sitter her nå. Vi er rett og slett veldig lykkelige, sier Lene til God morgen Norge.

Paret er nå 17 uker på vei, men innrømmer at veien til å bli gravid har vært langt fra enkelt.

–Det er en veldig tøff prosess, forteller Tonje.

Tonje satt sprøyter på Lene

GLADNYHET FOR FARMEN-PARET: Nylig delte paret gladnyheten om at de venter barn i oktober. Foto: Instagram @ihnebilder

For å komme dit hvor de er i dag, har de blant annet vært gjennom tre hormonkurer og tre uttak av egg. Det har gitt mange oppturer og nedturer.

– Man må sette sprøyte til eksakt tidspunkt samme dag. Skal man sette hormonsprøyta om morgenen, må man fortsette med det hver morgen hele uka. Jeg tror jeg har satt to hundre sprøyter på Lene nå. Det har vært pyton rett og slett, sier Tonje, som forklarer at både kroppen, psyken og parforholdet har blitt satt på prøve.

– Jeg skal ikke si at jeg ikke har lagt merke til at Lene har tatt hormonsprøyte.

Den lange veien

Høsten 2019 bestemte de seg for at tiden var inne for en familieforøkelse. De startet da prosessen med IVF, eller prøverørsbefruktning som det også kalles.

– Vi bestemte oss for å gå rett på det for å forkorte prosessen så mye som mulig, sier Tonje.

– Vi trodde at dette skulle gå kjapt og enkelt, i og med at vi tok IVF. Det er sjeldent det går på første forsøk og vi fant fort ut at det ikke er mulig å planlegge en graviditet, sier Lene.

Paret innrømmer at de ikke var forberedt på prosessen – og at det skulle ta så lang tid.

– Det er tøft når man står i det. Det er veldig mye motgang og medgang. Mest motgang. Vi har hatt masse samtaler oss i mellom for å få opp motivasjonen igjen, og prøve å bygge hverandre opp, forteller Lene.

– Omtrent sånn som på Tinder

Paret fant donoren via en sædbank.

– De har en nettside der man kan bla omtrent sånn som på Tinder for å se hva som matcher oss, sier Lene.

– Du får mye informasjon om hobbyer, hva donoren liker å drive med, hva de jobber med og utdanning, fortsetter Tonje.

Selve prosessen med å velge riktig donor, brukte de lang tid på.

– Det tok lang tid og vi var veldig kresne. Alt skulle stemme. Det var en utvelgelsesprosess, sier Lene.

Tonje forteller at alle valg i prosessen har vært for å gi barnet å best mulig forutsetninger for å kunne takle ulike ting i livet.

– Hvis det er noe som skjer feil, har vi gjort det beste vi kan i denne prosessen, forteller Tonje.

Donoren de endte opp med er blond.

– Vi ville også at han skulle likne på oss, innrømmer Lene.

Fikk hjelp av fertilitetscoach

Lene og Tonje brukte ti måneder på å bli gravide. I denne prosessen har de søkt hjelp hos en fertilitetscoach. Hun heter Mari Heger og har vært en god støtte for paret.

– Hun har vært med å lage denne babyen. Hun har vært der hele veien og støttet opp. Jeg tror nesten vi ikke hadde klart dette uten henne, forteller Lene.

Når alt har vært tøft har de funnet mye støtte i Mari og hennes erfaring.

– Jeg blir helt rørt å høre det de forteller. Min rolle er å være en god støttespiller for par og single i en slik prosess, sier feritilitetscoachen til God morgen Norge.

GRAVID: Denne uken kunne Tonje Garvik og Lene Sleperud, kjent fra Farmen, dele gladnyheten om at de venter sitt første barn sammen Foto: Skistad/ God morgen Norge

Mari forteller at det er mange som bruker lenger tid på bli gravide enn det Tonje og Lene brukte.

– Den prosessen kan dra ut i tid og man lever i en sorg, forklarer hun.

Når det ikke går veien, opplever man gjerne flere sorgprosesser. Da har coachen følgende råd:

– De som ikke får det til og som står midt i prosessen nå, skal vite at det er ingen som er gode eller dårlige på å bli gravide. Dette er noe man ikke kan noe for. Våg å vær åpen om det du står i, sier Heger.

To streker

Etter ti måneder med prøving gikk det endelig veien for Farmen-paret, og graviditetstesten viste to streker.

– Det var mye grining og alle følelser kom på en gang. Da følte man at det var verdt alt slitet.

Nå er Lene 17 uker på vei med termin i oktober.

Veien til der de er nå ha lært dem mye og paret har et viktig budskap til alle de som går gjennom det de har gått gjennom den siste tiden:

– Det er viktig å prate med hverandre underveis og prate om følelser. Man må tørre å være sårbar, sier Lene.